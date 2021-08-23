Bitcoin 50 bin doları aştı

Bitcoin dün gce 50 bin doları aşmasının ardından, son 24 saatte yüzde 2,32 artışla 50 bin 2933 dolardan işlem görüyor.

Dünyanın en büyük hacme sahip ikinci kripto para birimi olan Ether ise son 24 saatte yüzde 3,27 artışla 3 bin 347 dolar değerine yükseldi.

En büyük hacimli 2 kripto paranın son 7 günlük değimleri ise Bitcoin yüzde 5,97i Ether ise yüze 1,87 değer kazandı.