Bitcoin 50 bin doları aştı
Ether'de teknik sorunun çözülmesi sonrasında hafta sonundan itibaren görülen yükseliş ivmesi sabah itibarıyla dolar endeksinde gerilemenin de desteği ile kripto paralarda yükseliş getirdi.
Foreks
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Kripto para piyasalarının en büyük hacimli birimi olan Bitcoin, 50 bin dolar psikolojik sınırını aştı.
Ether de yukarı yönlü ivmesine devam ediyor. Dün gece 3 bin 842 dolara kadar yükselerek 16 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyeleri gören para, TSİ 10:30 itibarıyla 3 bin 748 dolardan alıcı buluyor.
An itibarıyla yüzde 9'un üzerinde artışla işlem gören Cardano ve DogeCoin de Ether ile birlikte en çok yükselen kripto paralar arasında yer alıyorlar.