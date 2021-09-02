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Bitcoin 50 bin doları aştı

Ether'de teknik sorunun çözülmesi sonrasında hafta sonundan itibaren  görülen yükseliş ivmesi sabah itibarıyla dolar endeksinde gerilemenin  de desteği ile kripto paralarda yükseliş getirdi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Kripto para piyasalarının en büyük hacimli birimi olan Bitcoin, 50 bin dolar psikolojik sınırını aştı.

Ether de yukarı yönlü ivmesine devam ediyor. Dün gece 3 bin 842 dolara kadar yükselerek 16 Mayıs'tan bu yana en yüksek  seviyeleri gören para, TSİ 10:30 itibarıyla 3 bin 748 dolardan alıcı buluyor.

An itibarıyla yüzde 9'un üzerinde artışla işlem gören Cardano ve DogeCoin  de Ether ile birlikte en çok yükselen kripto paralar arasında  yer alıyorlar.