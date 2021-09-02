Bitcoin 50 bin doları aştı

Kripto para piyasalarının en büyük hacimli birimi olan Bitcoin, 50 bin dolar psikolojik sınırını aştı.

Ether de yukarı yönlü ivmesine devam ediyor. Dün gece 3 bin 842 dolara kadar yükselerek 16 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyeleri gören para, TSİ 10:30 itibarıyla 3 bin 748 dolardan alıcı buluyor.



An itibarıyla yüzde 9'un üzerinde artışla işlem gören Cardano ve DogeCoin de Ether ile birlikte en çok yükselen kripto paralar arasında yer alıyorlar.