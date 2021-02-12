Bitcoin 50 bin doları zorluyor

Elon Musk’ın sosyal medya spekülasyonunu takiben Tesla’nın 1,5 milyar dolarlık Bitcoin satın alması ve ödemelerde Bitcoin kabul edeceği açıklamalarıyla son bir haftada hareketlenen kripto para piyasasında, yeni kurumsal yatırımcıların kripto dostu eylemleriyle Bitcoin 49 bine ulaşarak yeni rekorunu kırdı.

Tesla’nın ardından ABD’li ödeme kuruluşu Mastercard da bu yıl kullanıcılarına ağ üzerindeki ödemelerde bazı kripto para birimiyle ödeme seçeneği sunmayı planladığını açıklamıştı. Mastercard’ın kriptolardaki boğa piyasasını güçlendirmesinin ardından ABD’li banka grubu BNY Mellon da müşterilerinin dijital varlık saklama ve transfer etmelerini sağlayacak yeni bir departman oluşturduğunu duyurdu.

Ayrıca New York valiliği için seçimlerde yarışacağını açıklayan Demokrat Temsilci Andrew Yang de Twitter’da yaptığı bir paylaşımda seçimi kazanması durumunda New York şehrini bir “Bitcoin merkezi” yapmak istediğini söyledi.

Söz konusu kurumsal oyuncuların kripto para piyasasındaki etkinliğini artırmasıyla Bitcoin 50 bin dolara yaklaşarak yeni rekorunu kırdıktan sonra 47 bin 500 dolara çekildi.