Bitcoin, 50 bin doların altında işlem görüyor

En büyük piyasa değerine sahip kripto varlık olan Bitcoin'de rekor sonrası kademeli düşüş sürüyor.

Geçen haftaki sert düşüşün ardından hafta içi kayıplarının bir kısmını geri alan Bitcoin, dünkü satışlar sonrası yine 50 bin doların altına geriledi.

Bugün 48 bin dolar civarında işlem gören Bitcoin, 2021 yılı ortalamasına da yakın seyrediyor. Bitcoin’in yıl ortalaması bugün itibarıyla 47 bin 272 dolar seviyesinde bulunuyor.

Diğer yandan piyasa hakimiyeti yüzde 40'a kadar gerileyen Bitcoin'in yaşadığı dalgalanmalar altcoinlerdeki sert satışları da tetikliyor.

En büyük ikinci varlık olan Ethereum, yüzde 5'in üzerinde kayba rağmen 4 bin doların üzerindeki seyrini sürdürürken, birçok altcoin yüzde 10'a yakın düşüş yaşadı.

Kripto varlıklarda yaşanan dalgalanmalar ise yatırımcıları tedirgin etmeye devam ediyor.