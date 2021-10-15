Bitcoin, 6 ayın en yüksek seviyesini gördü

Kripto para piyasası, SEC'in kripto varlığı bulunan fonlara ilişkin uyarı metnine olumlu yanıt verdi. SEC'in uyarısı onay bekleyen 40 civarı kripto para ETF'si için pozitif algılandı.

Kripto para piyasalarının amiral gemisi Bitcoin, 6 ay sonra yeniden kritik 60 bin dolar sınırına dayandı.

14 Nisan'da 64 bin doları aşan ve ardından düşüşe geçen Bitcoin, en son 18 Nisan'da 60 bin doların üzerinde işlem görmüştü.

Coinmarketcap verilerine göre Bitcoin, bugün en yüksek 59 bin 924 dolara kadar yükseldi.

Bitcoin saat 14.27 itibarıyla 59 bin 453 dolardan alıcı buluyor.

Piyasa hakimiyeti de yükseliyor

Kripto para piyasasında Bitcoin'in hakimiyeti de yükselmeye devam ediyor.

Bitcoin'in piyasa hakimiyeti 12 Ekim'de yüzde 46'yı görmüş ve ardından düşüşe geçmişti. 3 gün sonra yeniden yüklişe geçen piyasa hakimiyeti yeniden yüzde 46 sınırında seyrediyor.

Bitcoin'in piyasa hakimiyeti en son ağustos ayında yüzde 46'nın üzerine çıkmıştı.

ETF beklentisi piyasayı fiyatladı

ABD'li finansal piyasa regülatörü SEC'in yatırımcıların kripto para varlığı bulunan fonlara yatırım yaparken nelere dikkat etmesi gerektiğini belirten bir yönlendirme metni yayınladı.

SEC internet sitesinde yer alan uyarı metninde yatırımcıların Bitcoin yatırımı olan bir fona yatırım yaparken potansiyel riskleri ve getirileri dikkatlice değerlendirmelerinin gerektiği belirtildi.

Öte yandan açıklama SEC'in onay için beklettiği kripto para yatırım fonları için olumlu algılandı. SEC'in en son benzer uyarıyı yapmasından 2 gün sonra Bitcoin'de vadeli fonların işlemlerine izin verilmişti.

Halihazırda 40 civarında kripto para ETF'si SEC'den onay için sırada bekliyor.