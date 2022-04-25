Bitcoin, 6 haftanın en düşük seviyesini gördü

Kripto para piyasası yatırımcıların riskli varlıklardan uzaklaşmasının etkisiyle düşüşünü sürdürüyor.

Fed'in para politikasında daha şahin bir görünüm sergilemesi yatırımcıları riskli varlıklardan kaçmasına neden oluyor.

Kripto paraların amiral gemisi Bitcoin, bugün yüzde 3'ün üzerinde değer kaybederek 38 bin 338 bin dolara kadar geriledi. Böylece Bitcoin, 15 Mart'tan bu yana en düşük seviyesine gerilemiş oldu.

Ethereum da yüzde 5'e yakın değer kayberedek 2 bin 800 dolar bandına indi ve 18 Mart'tan bu yana düşük rakamı görmüş oldu.

Bitcoin, saat 13:55 itibarıyla 38 bin 500 dolar civarında işlem görüyor. Ethereum ise 2 bin 828 dolardan alıcı buluyor.

Avrupa borsaları da dipte

Avrupa hisse piyasaları da Çin'deki koronavirüs uygulamalar ve ABD'de faizlerin öngörülenden daha hızlı artırılacağı kaygıları ile yüzde 1'in üzerinde geriledi.

Avrupa'nın en büyük şirketlerini takip eden STOXX 600 endeksi yüzde 1.5 düşerek mart ortasından bu yana en düşük seviyeye geriledi. İngiltere'nin FTSE 100 endeksi yüzde 1.9, Almanya'nın DAX endeksi ise yüzde 1.2 geriledi.

Madencilik ve enerji gibi Çin ile bağlantılı olan sektörler ve lüks ürün hisseleri Avrupa'da kayıplara öncülük etti.

Madencilik hisseleri, başlıca tüketicilerden olan Çin'de talebin azalması nedeniyle metal fiyatlarının düşmesinin ardından yüzde 5.8 gerileyerek bir ayın dip seviyesini gördü. Enerji hisseleri ise yüzde 3.3 geriledi.

Fransa'nın CAC 40 endeksi Macron'un cumhurbaşkanlığı seçimlerini aşırı sağ rakibi Marine Le Pen karşısında önemli bir fark ile kazanmasına rağmen yatırımcıların riskten kaçınmasıyla yüzde 1.6 geriledi.

50 baz puan faiz artırımı masada

Fed Başkanı Jerome Powell, geçen hafta faiz oranının 50 baz yükseltilebileceği sinyalini vermişti.

Powell, bankanın birçok üyesinin bir veya daha fazla 50 baz puan faiz artırılmasının uygun olduğunu düşündüğünü ifade etmişti.

Başkan Powell, enflasyonda yüzde 2 hedefi için kararlı olduklarını vurgularken; ABD'de mart ayı enflasonu yüzde 8.5 ile 41 yılın zirvesini görmüştü.

St. Louis Fed Başkanı James Bullard da 75 baz puanlık faiz artışına yönelik bir açıklama yapmıştı. Bullard, 75 baz puan artışın daha önce yapıldığını ve bunun dünyanın sonu olmadığını belirtmişti.

Fed'in faiz kararını vereceği toplantısı 3-4 Mayıs tarihlerinde yapılacak.