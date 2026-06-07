Bitcoin 60 bin doların altına indi: Kripto paralarda satış baskısı derinleşti

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Kripto para piyasalarında son bir haftadır etkili olan satış baskısı sertleşti.

Bitcoin, cuma günü yaklaşık yüzde 6 değer kaybederek 59 bin 110 dolara kadar geriledi ve Ekim 2024'ten bu yana ilk kez 60 bin dolar seviyesinin altına indi.

Lider kripto para birimindeki haftalık değer kaybı yüzde 18'e yaklaşırken, diğer büyük dijital varlıklarda da benzer bir tablo görüldü. Ethereum yüzde 21, Solana yüzde 21,5, XRP yüzde 16,8, BNB yüzde 10,5, Tron yüzde 6,5 ve Dogecoin yüzde 17,9 değer kaybetti.

ETF çıkışları ve kurumsal satışlar etkili oldu

Piyasalardaki düşüşte, ABD'de işlem gören Bitcoin borsa yatırım fonlarından (ETF) yaşanan sermaye çıkışları ile büyük kripto rezervlerine sahip kurumsal bir şirketin Bitcoin satışına ilişkin açıklaması etkili oldu.