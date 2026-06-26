Bitcoin 60 bin doların altında mahsur kaldı, ETF çıkışları 7. haftaya girdi

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Kripto para piyasalarında hareketli günler geride kaldı. Artık yatırımcıların gözü makroekonomik verilerde ve düzenleyici kurumların attığı adımlarda. Bitcoin Cuma günü yüzde 2,7 düşüşle 59.918 dolara geriledi. Fiyat hafta genelinde yüzde 7 değer kaybetti. Peki Bitcoin'i bu seviyelere çeken ana etkenler ne? Yatırımcılar neden kriptodan uzaklaşıyor?

ABD'de faizlerin yüksek kalacağı endişesi riskli varlıklardan çıkışı hızlandırıyor. Hisse senetlerindeki satış dalgası kripto piyasalarına da sıçradı. Yatırımcılar spekülatif varlıklardan kaçınırken Bitcoin 60 bin doların altında tutunmaya çalışıyor. Spot Bitcoin ETF'lerinden çıkışlar ise yedinci haftaya ulaştı.

ETF çıkışları yedinci haftaya uzadı

SoSoValue verilerine göre spot Bitcoin ETF'leri yedinci hafta üst üste çıkış yaşadı. Bu hafta ETF'lerden 1,35 milyar dolarlık çıkış gerçekleşti. Son iki haftadaki kısmi duraklamanın ardından çıkışlar yeniden hız kazandı. Bu durum kurumsal ve bireysel yatırımcıların kriptoya olan ilgisinin zayıfladığını gösteriyor.

Yatırımcılar artık daha net temellere sahip varlıklara yöneliyor. Özellikle yapay zeka hisseleri son yıllarda kriptoyu büyük farkla geride bıraktı. Bu hafta yapay zeka rallisi bir miktar sekteye uğrasa da kriptoya yeni alıcı gelmedi. Peki yatırımcılar neden hala kriptoya dönmüyor? Bunun en önemli nedeni ABD faiz politikası.

Perşembe günü açıklanan PCE fiyat endeksi enflasyonun yapışkan olduğunu gösterdi. Veriler enflasyonun Fed'in yüzde 2'lik yıllık hedefinin oldukça üzerinde seyrettiğini ortaya koydu. Bu durum merkez bankasının faiz artırma ihtimalini güçlendiriyor. Yüksek faizler geleneksel olarak getirisi olmayan kripto gibi spekülatif varlıklar için olumsuz bir ortam yaratıyor.

Binance Yunanistan'dan lisans alamadı

Dünyanın en büyük kripto borsası Binance Yunanistan'dan lisans alamadı. Bu durum şirketin Avrupa'daki faaliyetlerini yeni düzenleme rejimi altında sürdürmesini zorlaştırıyor. Binance kullanıcıların varlıklarına erişmeye devam edebileceğini açıkladı. Şirket başka bir Avrupa Birliği üye ülkesinden yetki almak için başvuru yapacak.

Avrupa Birliği'nin yeni kripto düzenlemesi MiCA'ya göre firmaların 30 Haziran'a kadar lisans alması gerekiyor. Bu lisansı alan şirketler tüm bloğu kapsayan bir "pasaport" ile faaliyet gösterebilecek. Düzenleme Avrupalı yetkililerin uzun süredir eleştirdiği kripto borsalarını kontrol altına almayı hedefliyor. Binance'in BNB tokeni Cuma günü yüzde 2 değer kaybetti.

Altcoin'lerde durum iç açıcı değil

Kripto piyasasında genel tablo zayıf. Dünyanın ikinci büyük kripto parası Ether yüzde 6,4 düşüşle 1.548 dolara geriledi. Ether 14 ayın en düşük seviyesine yaklaştı. XRP yüzde 0,3, Solana ve Cardano ise yüzde 4'ün üzerinde değer kaybetti. Meme coin'ler de durumdan nasibini aldı. Dogecoin yüzde 3,5, TRUMP tokeni ise yüzde 2,9 düştü.

Yatırımcılar önümüzdeki haftalarda Fed'in atacağı adımları yakından izleyecek. Enflasyon verilerinin yüksek seyretmesi faiz artışı ihtimalini canlı tutuyor. Kripto piyasaları için önümüzdeki dönemde makroekonomik veriler belirleyici olacak.