Bitcoin 64 bin doları aştı

Bitcoin, dünyanın en büyük kripto borsaları arasında sayılan Coinbase'in Nasdaq'ta halka arz sürecini tamamlamasının yarattığı iyimserlik etkisiyle 64 bin doları aşarak rekor tazeledi. Halka arzın kripto paraların resmi makamlar tarafından kabülünü destekleyeceği ve sektöre kurumsal yatırımcı girişini artıracağı öngörülüyor.

Coinbase'in halka arzında piyasa değeri 50 milyar dolar civarında oluştu. Haber akışı ile dün 62 bin dolar düzeyini ilk kez aşan Bitcoin fiyatı, bugün 64 bin dolar barajını da geride bırakarak rekor tazeledi.

Bitcoin fiyatı halihazırda 63 bin 794 dolar seviyelerinden işlem görüyor.