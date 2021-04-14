  1. Dünya Gazetesi
  2. Kripto Para
  3. Bitcoin 64 bin doları aştı
Takip Et

Bitcoin 64 bin doları aştı

Bitcoin 64 bin doları da aşarak rekor tazeledi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
Foreks
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Bitcoin,  dünyanın en büyük kripto borsaları  arasında sayılan Coinbase'in Nasdaq'ta halka arz sürecini  tamamlamasının yarattığı iyimserlik etkisiyle 64 bin doları aşarak rekor tazeledi. Halka arzın  kripto paraların resmi makamlar tarafından kabülünü  destekleyeceği ve sektöre kurumsal yatırımcı girişini artıracağı  öngörülüyor.

Coinbase'in halka arzında piyasa değeri 50 milyar dolar  civarında oluştu. Haber akışı ile dün 62 bin dolar düzeyini ilk  kez aşan Bitcoin fiyatı, bugün 64 bin dolar barajını da geride  bırakarak rekor tazeledi.

Bitcoin fiyatı halihazırda 63 bin 794 dolar seviyelerinden  işlem görüyor.