Bitcoin 66 bin dolarda tutunuyor! Kritik seviye kırılırsa sert düşüş gelebilir

Kripto para piyasasında dengeler hassas bir çizgide ilerliyor. 2026’nın ilk çeyreği sona ererken Bitcoin, yaklaşık 66 bin dolar seviyesinde işlem görmeye devam ediyor.

Ancak son 12 ayda yüzde 19’dan fazla değer Bitcoin, zirvesine göre yüzde 50’nin üzerinde gerilemiş durumda. Piyasada hem düşüş baskısı hem de toparlanma sinyalleri aynı anda dikkat çekiyor.

60 bin doların altı tehlikeli

Analistlere göre Bitcoin için en kritik seviye 60.490 dolar. “Binance Reserve Realized Price” olarak adlandırılan bu seviye, piyasadaki yatırımcıların ortalama maliyetini temsil ediyor.

Bu seviyenin altına inilmesi durumunda, büyük yatırımcıların zarar yazmaya başlamasıyla birlikte satış baskısının hızla artabileceği belirtiliyor. Uzmanlar, böyle bir senaryoda fiyatın 54 bin dolar seviyelerine kadar gerileyebileceği uyarısında bulunuyor.

Olumlu sinyaller de var

Her ne kadar riskler yüksek olsa da zincir üstü veriler piyasada tamamen negatif bir tablo olmadığını gösteriyor.

Bitcoin fiyatının kısa vadeli yatırımcıların ortalama maliyetinin üzerinde kalması, piyasada hâlâ kârda olan yatırımcıların bulunduğuna işaret ediyor. Ayrıca borsalardan Bitcoin çıkışlarının artması, uzun vadeli yatırımcıların birikim yaptığı şeklinde yorumlanıyor.

Buna karşın işlem hacminin yüzde 50’den fazla düşmesi, piyasanın toparlanma konusunda temkinli olduğunu ortaya koyuyor.

Kurumsal yatırımcılar alıma devam ediyor

Piyasadaki dalgalanmaya rağmen kurumsal yatırımcıların Bitcoin’e ilgisi artarak sürüyor. Spot Bitcoin ETF’lerinin devreye girmesinden bu yana yaklaşık 56 milyar dolarlık giriş gerçekleşti.

Uzmanlar, Bitcoin’in sınırlı arz yapısı nedeniyle uzun vadede enflasyona karşı güçlü bir koruma aracı olabileceğini savunuyor.

Yükseliş senaryosu masada

Analistlere göre Bitcoin, kritik destek seviyesinin üzerinde kalmayı başarırsa kısa vadede 72 bin ila 74 bin dolar bandına kadar yükselebilir.

Ancak bu senaryonun gerçekleşmesi tamamen 60 bin dolar seviyesinin korunmasına bağlı. Aksi durumda piyasada yeni bir düşüş dalgası kaçınılmaz olabilir.

Piyasa yön arıyor

Bitcoin, bir yanda kurumsal talep, diğer yanda makro baskılar arasında sıkışmış durumda.

Önümüzdeki günlerde fiyatın yönünü belirleyecek en önemli faktör, kritik destek seviyelerinin korunup korunamayacağı olacak. Kripto piyasası için “kırılma anı” çok yakın olabilir.