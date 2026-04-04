Bitcoin 67 bin dolar sınırında: ABD'deki siyasi deprem piyasaları kilitledi

Bitcoin, küresel belirsizliklere rağmen 67 bin dolar seviyesinde dengede kalmaya çalışıyor. ABD’de yaşanan siyasi gelişmeler ve İran savaşı enerji fiyatlarını yukarı taşırken, piyasalarda temkinli bir bekleyiş hakim.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Randy George'dan görevini bırakmasını istedi. ABD Savunma Bakanlığı’nın resmi açıklamasında George'un "derhal emekli olacağı" duyuruldu. Adalet Bakanı Pam Bondi de Başkan Trump tarafından görevden alındı.

3 Nisan’da Bitcoin, gün içinde 66 bin 345 ile 67 bin 195 dolar arasında dalgalanarak sınırlı bir hareket sergiledi. ABD’de üst düzey askeri ve siyasi görevden almalar, piyasalarda belirsizliği artırırken, yatırımcıların odağı jeopolitikten çok Washington’daki gelişmelere kaydı. Paskalya tatili nedeniyle ABD piyasalarının kapalı olması ise fiyatlamaların sınırlı kalmasına neden oldu.

Enerji fiyatlarında sert yükseliş

Gelişmelerin en net etkisi enerji piyasalarında görüldü. ABD tipi ham petrol (WTI) yüzde 11’in üzerinde artarak varil başına 111 doların üzerine çıkarken, Brent petrol de 109 dolar seviyesine yükseldi. Özellikle Asya ve Avrupa’nın alternatif tedarik arayışı, fiyatlardaki yükselişi hızlandırdı.

Bitcoin neden yatay kaldı?

Tüm bu gelişmelere rağmen Bitcoin’in piyasa değeri yaklaşık 1,34 trilyon dolar seviyesinde sabit kaldı. Günlük likidasyonların 31 milyon dolara gerilemesi, piyasadaki oynaklığın sınırlı kaldığını gösterdi.

Kritik senaryo: 66-70 bin dolar bandı

Analistler, çatışmaların tırmanması ve enerji maliyetlerinin artması durumunda Bitcoin’in 66 bin-70 bin dolar aralığında sıkışabileceğini, hatta aşağı yönlü baskının artabileceğini belirtiyor. Küresel risk iştahındaki değişim, kripto piyasasının yönü için belirleyici olacak.