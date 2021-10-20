Bitcoin, 67 bin doları görüp geri çekildi

Bitcoin, ABD'de Bitcoin vadeli alım satımlarına yatırım yapacak borsaya kote olan ilk fonun (ETF) New York borsasında işlem görmeye başlamasının ardından yükselişini sürdürüyor.

Kripto para piyasasının amiral gemisi Bitcoin, bugün yüzde 5'in üzerinde yükselişle rekorunu 66 bin doların üzerine taşıdı. Bitcoin, 67 bin seviyelerine kadar yükseldi.

Daha sonra gelen satışlarla hafif gerileyen Bitcoin, saat 20.30 itibarıyla 66 bin 400 dolar seviyelerinde bulunuyor.

Bitcoin, 14 Nisan'da 64 bin 895 dolar ile bugüne kadarki en yüksek seviyesine yükselmişti.

Yatırımcılar, ProShares Bitcoin Strategy ETF gibi Bitcoin vadeli işlemleri yapacak ETF'lerin borsada işlem görmesiyle dijital varlıklara daha fazla yatırım geleceği beklentisine sahipler.

Dün New York borsasında ilk kez işlem görmeye başlayan ProShares Bitcoin Strategy ETF günü 41.94 dolar seviyesinde yüzde 2.59 primle kapatırken, 24 milyondan fazla hisse el değiştirdi.

Diğer yandan VanECK'in ETF başvurusuna da SEC'den onay geldiği bildirildi.