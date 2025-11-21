Bitcoin 7 ayın en düşük seviyesine geriledi

Bitcoin Cuma günü 85 bin dolar seviyesine yaklaşarak nisan ayından bu yana en düşük değerine indi. Kripto para piyasasındaki düşüşün ana nedeni, yapay zekâ sektörüne yönelik yeniden artan endişelerin teknoloji hisselerinde küresel bir satış dalgası yaratması oldu. Nvidia’nın güçlü bilançosuyla Perşembe günü kısa süreli bir toparlanma yaşayan piyasalarda, yüksek değerleme kaygıları hızla baskın çıktı ve riskli varlıklarda satışlar devam etti.

Yatırımcıların risk iştahını zayıflattı

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) Aralık ayında faiz indirimi yapmayacağı yönündeki beklentiler de Bitcoin üzerindeki baskıyı artırıyor. Ekonomik belirsizlik ortamında faizlerin daha uzun süre yüksek kalacağı düşüncesi, yatırımcıların risk iştahını zayıflattı.

ABD’de açıklanan tarım dışı istihdam verileri ise karışık bir tablo sundu. Eylül ayında istihdam artışı hızlanırken, işsizlik oranı yüzde 4,4’e çıkarak dört yılın zirvesine ulaştı. Bu veriler, para politikası görünümüne netlik kazandırmakta yetersiz kaldı.

Bitcoin’in teknoloji hisseleriyle korelasyonunun altı ayın en yüksek seviyesi olan yüzde 80’e çıkması dikkat çekiyor. Bu durum, kripto paranın piyasalarda “güvenli liman” rolünden uzaklaşarak teknoloji sektörünün hareketlerine daha bağımlı hale geldiğini gösteriyor.