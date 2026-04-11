Bitcoin 72 bin doları aştı! ABD enflasyonu piyasaları sarstı

Kripto para piyasalarında dikkat çeken bir hareket yaşandı. ABD’de açıklanan enflasyon verilerinin ardından Bitcoin 72 bin dolar seviyesinin üzerine çıkarak yatırımcıların odağına yerleşti.

Enflasyon verisi etkiledi

ABD’de Tüketici Fiyat Endeksi (CPI) yıllık bazda yüzde 3,3 artarak beklentilerin üzerinde kaldı. Özellikle enerji fiyatlarındaki sert yükseliş, enflasyondaki artışın temel nedeni olarak öne çıktı.

Faiz beklentisi değişti

Piyasalar, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yakın vadede faiz artırmayacağına yönelik güçlü beklentiye girdi. Yatırımcıların büyük bölümü faiz artışı ihtimalini neredeyse sıfır olarak fiyatladı.

Bitcoin neden yükseldi?

Yüksek enflasyon ve belirsiz para politikası ortamı, yatırımcıları alternatif varlıklara yönlendirdi. Bu süreçte Bitcoin, değer koruma aracı olarak öne çıkarak yükselişini hızlandırdı.

Enerji fiyatları belirleyici oldu

Enerji maliyetlerinde yüzde 11’e yaklaşan artış ve akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş enflasyonu yukarı taşıdı. Buna karşın çekirdek enflasyonda sınırlı bir gerileme dikkat çekti.

Teknik görünüm ne söylüyor?

Bitcoin, 70 bin dolar seviyesindeki direnci aşarak yükseliş trendini güçlendirdi. Analistler, 73.800 dolar seviyesinin kritik eşik olduğunu belirtiyor.

Bu seviyenin aşılması durumunda fiyatın 76 bin dolara kadar yükselebileceği ifade ediliyor. Aksi senaryoda kısa vadeli yatay hareket bekleniyor.

Makro etkiler güçleniyor

Uzmanlara göre Bitcoin artık küresel ekonomik gelişmelere daha duyarlı hale geldi. Enflasyon, faiz politikası ve enerji fiyatları fiyat hareketlerinde belirleyici oluyor.

Volatilite artabilir

Önümüzdeki süreçte piyasalardaki belirsizliklerin devam etmesiyle Bitcoin’de dalgalanmanın artabileceği öngörülüyor. Yatırımcılar için kritik dönem başladı.