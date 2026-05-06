Bitcoin 81 bin dolar seviyesini aşarak yeni hedeflere yöneldi

Bitcoin fiyatları 81 bin 500 dolar seviyesinin üzerine çıktı. Gün içinde 81 bin 698 dolara kadar yükselen kripto para birimi, 60 bin dolarlı seviyelerden başlattığı toparlanmayı sürdürüyor. Kripto piyasasının en büyük varlığı şu sıralarda 81 bin 585 dolar civarında işlem görüyor. Bu hareketlilik yatırımcılar arasında yeni bir yükseliş dalgasının başlayıp başlamadığı sorusunu gündeme getiriyor.

Lider kripto para birimi bu hareketle ocak ayı sonundan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Yatırımcılar bu yükselişin kısa süreli bir sıkışma mı yoksa 85 bin dolar bandına doğru kalıcı bir Bitcoin rallisi mi olduğunu yakından izliyor. Mevcut veriler yükselişin güçlü bir desteğe sahip olduğuna işaret ediyor. Ancak fiyatların hızlı hareketi bazı kurumları tedirgin etmeye devam ediyor.

Kurumsal yatırımcıların alımları Bitcoin'e destek oldu

Kripto para ekosistemindeki hareketliliğin temelinde kurumsal sermaye girişleri yer alıyor. ABD merkezli spot ETF fonları 4 Mayıs tarihinde 532,2 milyon dolarlık net giriş kaydetmişti. Bu fonlara üç günlük süreçte eklenen yeni sermaye miktarı 1 milyar doları aştı. Artan kurumsal talep, başlayan Bitcoin rallisi için sağlam bir temel oluşturuyor.

Kurumsal yatırımlara ek olarak piyasa verileri farklı dinamiklerin de devreye girdiğini doğruluyor. Fiyat ivmesi hızlanırken düşüş yönlü pozisyonların teminat sorunları nedeniyle zorunlu olarak kapanması yükselişe ekstra bir katkı sağladı. Küresel hisse senedi endekslerindeki toparlanma da dijital varlıklara olan genel risk iştahını artırıyor.

Varlıkların tokenizasyonu yeni bir zemin oluşturdu

Fiyat hareketlerini destekleyen bir diğer önemli unsuru tokenizasyon süreci oluşturuyor. Varlıkların dijitalleştirilmesine yönelik son adımlar, Galaxy ve Centrifuge gibi şirketlerin etrafındaki duyarlılığı iyileştirdi. Bu gelişme dijital varlık yatırımcılarına salt fiyat momentumundan daha kalıcı bir hikaye sundu. Uzmanlar Bitcoin'deki yükseliş sürecinin yeni teknolojilerle desteklendiğine dikkat çekiyor.

Kripto para birimleri genellikle yeni bir anlatıyla desteklendiğinde daha uzun süreli yükseliş eğilimi gösteriyor. Tokenizasyon süreci, kripto varlıkları finansın daha geniş çaplı modernizasyonuna bağlıyor. Nisan ayında kaydedilen yüzde 11,87 oranındaki kazanç, bu toparlanmanın bir süredir altyapısının hazırlandığını kanıtladı.

Teknik açıdan kripto para birimi, işlem yapanların haftalardır yakından takip ettiği bir bölgeye yaklaşıyor. Piyasa analistleri, 82 bin 500 doların üzerinde gerçekleşecek günlük kapanışların Bitcoin rallisi ivmesini daha da güçlendireceğini belirtiyor. Yukarı yönlü fiyat hareketinde sırasıyla 81 bin 917, 83 bin 437 ve 84 bin 410 dolar direnç noktaları olarak öne çıkıyor.

Mevcut fiyat seviyesi, kripto paranın bu dirençleri test edecek kadar yakın olması nedeniyle büyük önem taşıyor. Tahmin platformlarından Polymarket üzerindeki veriler de mayıs ayı için 85 bin dolar hedefine yönelik güçlü beklentileri yansıtıyor. Fiyatların eski direnç noktalarını desteğe dönüştürme çabası, genel dijital varlık trendinin yıllık bazda pozitif bir seyre girdiğine işaret ediyor.