Bitcoin ABD'de yatırım fonlarına giriyor
ABD'li regülatör kuruluş SEC ilk Bitcoin ETF'ine onay verdi. Karar ile ProShares Bitcoin ETF'i bu hafta işlem görmeye başlayacak.
Foreks
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ABD'li regülatör kuruluş SEC ilk Bitcoin ETF'ine onay verdi.
Karar ile ProShares Bitcoin ETF'i bu hafta işlem görmeye başlayacak. İlk kararın ardından sırada bekleyen 40'a yakın ETF başvurusu bulunuyor.
SEC, geçen hafta Bitcoin fonlarına yönelik yatırımlarda dikkat edilmesi gereken unsurları açıklayarak, onay için ilk sinyali vermişti.
Onaylanan başvuruların kripto para piyasasına para görüşlerini arttırarak sektörü olumlu etkileyeceği tahmin ediliyor.