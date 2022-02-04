Bitcoin, Amazon'dan güç aldı

Kripto para piyasaları, Amazon’un beklentilerin üzerinde gelen finansal sonuçlarının ardından yönünü yukarı çevirdi.

ABD teknoloji hisseleri ile paralel bir seyir izleyen Bitcoin, son 24 saatte yüzde 3'e yakın yükselişle 38 bin dolara kadar yükseldi. Dün 2.575 civarında alıcı bulan Ethereum ise 2 bin 800 civarına kadar yükseldi.

Nasdaq ve Bitcoin arasındaki korelasyon son haftalarda tüm zamanların zirvesine çıkarken, teknoloji ağırlıklı endekste yaşanan düşüş kripto para piyasalarını da baskılamıştı.

Bitcoin, dün 36 bin 250 dolara kadar geri çekilmişti. Bu düşüşte Facebook'un üst şirketi Meta ve Paypal gibi şirketlerde yaşanan sert düşüşler etkili olmuştu.

Amazon'un geliri yüzde 22 arttı

Amazon, geçen yılın ekim-aralık dönemine ait bilançosunu açıkladı. Buna göre, şirketin geçen yılın dördüncü çeyreğinde elde ettiği gelir, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9 artarak 137,4 milyar dolara yükseldi.

Amazon, 2020'nin aynı döneminde net satışlarının 125,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini duyurmuştu. Şirketin geliri, 2021 yılı genelinde ise yüzde 22 artışla 469,8 milyar dolara ulaştı.

Amazon'un net kârı da geçen yılın son çeyreğinde 14,3 milyar dolara yükseldi. Şirketin 2020'nin aynı döneminde elde ettiği net kâr 7,2 milyar dolar seviyesindeydi. Geçen yıl genelinde Amazon'un net kârı bir önceki yıla göre yüzde 57 artışla 33,4 milyar dolara yükseldi.

E-ticaret devinin 2020'nin dördüncü çeyreğinde 14,09 dolar olan hisse başına kârı ise geçen yılın aynı döneminde 27,75 dolara çıktı.

Meta ve Paypal'da sert düşüş

Meta'nın dün açıklanan bilançosu beklentilerin altında kalmış ve şirket ilk kez kullanıcı kaybettiğini açıklamıştı. Bu durum ise şirket hisselerinde yüzde 25'lik düşüşe yol açmıştı.

Wall Street tarihinin en büyük günlük düşüşlerinden biri yaşanırken, şirketin piyasa değerinden yaklaşık 250 milyar dolar silinmişti.

Nasdaq'ta öne çıkan bir diğer düşüş ise Paypal'da yaşandı. Paypal'daki düşüş yüzde 30'u bulurken, başka bir teknoloji şirketi Spotify yüzde 20'nin üzerinde kayıp yaşamıştı.

Teksaslı madenciler şalter indirdi

Öte yandan Teksaslı kripto para madencileri, eyalete yaklaşan soğuk hava dalgasından dolayı Bitcoin operasyonlarını geçici bir süre için durdurdu.

ABD'nin halka açık en büyük madencilik şirketi Riot'tan yapılan açıklamada, 10 milyon kişiyi etkilemesi beklenen soğuk hava dalgası öncesinde elektrik şebekesindeki yükün hafifletilmesinin amaçlandığı belirtildi. Riot, şu anda güçlerinin yüzde 1-2'sini kullandıklarını belirtti.

Rhodium ve Marathon Digital'den de konuya ilişkin benzer açıklamalar yapıldı.

Geçen yıl Teksas’ta yaşanan soğuk hava dalgası sonrasında eyalet çapında büyük elektrik kesintileri yaŞanmıştı.