Bitcoin bir ayın en düşük seviyesinde

Kripto para piyasaları yeni haftaya düşüşle başladı.

Piyasanın en büyük kripto para birimi olan Bitcoin, yüzde 3'ün üzerinde düşüşle 38 bin 700 doların altına indi. Ethereum ise 2 bin 895 dolara geriledi.

Böylece Bitcoin yaklaşık bir ayın; Ethereum ise 22 Mart'tan bu yana en düşük seviyesini gördü.

Piyasalarda yaşanan düşüşün nedenleri arasında ABD'deki vergi ödemeleri gösteriliyor. ABD'de vergi ödemeleri için son güne girildi. Vergi ödemesi gelen varlık sahiplerinin satışa yönelmiş olabileceği belirtiliyor.

Kripto para vergi raporlama şirketi CoinTracker ile Wakefield Research tarafından yapılan bir araştırmaya göre, ABD'li kripto para yatırımcılarının yüzde 96'sı 27 Mart itibarıyla vergi beyannamelerini sunmamıştı.

Diğer yandan Fed'in para politikasını daha fazla sıkılaştırma potansiyeli de yatırımcıları riskli varlıklardan uzaklaştıyor.