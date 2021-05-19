Bitcoin, Çin yasağının ardından 40 bin doların altından döndü

Kripto para piyasalarında son dönemde görülen volatilitenin ardından Çin’in yerel finansal kurumları ve ödeme şirketlerinin kripto para hizmeti vermesini yasaklamasıyla Bitcoin 38 bin 585 dolara kadar geriledikten sonra 40 bin 230dolar düzeyinde işlem görüyor. Bitcoin böylece 14 Nisan’daki 64 bin 895 dolarlık rekorundan yüzde 40 düşüş kaydederken, TSİ 10:50’de son 24 saatte yüzde 10,51 düşüşle 40 bin 230 dolardan işlem gördü. Bitcoin’deki düşüş altcoinlere de yansırken, geçen günlerde 4,362 dolarla rekor tazeleyen piyasanın en güçlü ikinci kripto para birimi Ether de son 24 saatte yüzde 14,79 düşüşle 2,977 dolara indi. Toplam piyasa hacmi 1 trilyon 840 milyar dolarla 2 trilyon doların altına indi. Piyasa hacmi bakımından en büyük 10 kripto para biriminde de çift haneli düşüşler izlendi.

Çin’in söz konusu yasağı 2017’deki kısıtlamaları hatırlattı fakat yeni yasayla kripto para yatırımcıları artık borsalarda da işlem yapamayacak. Öte yandan Tesla CEO’su Elon Musk’ın Twitter üzerindeki paylaşımlarıyla yaptığı spekülasyonun ardından Bitcoin madenciliğinin yüksek enerji tüketimi nedeniyle şirketin Bitcoin kabul etmeyi durduracağı da piyasadaki bu volatilitenin ardında yatan en büyük etken. Çin hükümetinin piyasadaki söz konusu ani dalgalanmalar sebebiyle bu kararı aldığı belirtilirken, yapılan açıklamada “Son dönemde kripto para fiyatları ani yükselmeler ve düşüşler kaydetti ve spekülatif kripto para işlemleri yeniden başladı, bu da insanların varlıklarının güvenliğini ciddi şekilde tehdit ederek normal ekonomik ve finansal düzeni bozmaya başladı,” ifadeleri yer aldı. Konuyla ilgili Bloomberg’e konuşan Saxo Markets yetkilisi Adam Reynolds, Çin’in sermaye kontrolünün yerel ve uluslararası kripto para işlemlerinden etkilenmesinin şaşılacak bir durum olmadığını belirtti. “Yani, sermayenin kontrol edilmesi için ülke genelinde bu işlemlerden kaçınmak gerekli gibi görünüyor,” diyen Reynolds, güçlü sermaye kontrolü olan bir hükümet için kabul edilebilir tek dijital para biriminin kendi merkez bankası dijital parası (CBDC) olduğunu belirtti.