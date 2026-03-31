Bitcoin devinden şok satış: Yüzde 40 zarara rağmen...

Bitcoin’e odaklanan kurumsal yatırım şirketlerinden Nakamoto Inc., yaptığı satışla dikkatleri üzerine çekti. Şirket, toplamda 284 Bitcoin’i yaklaşık 20 milyon dolar karşılığında elden çıkarırken, bu işlemden ciddi bir zarar yazdı. Açıklanan finansal veriler, Bitcoin stratejisi izleyen şirketlerin karşılaştığı riskleri yeniden gündeme taşıdı.

Maliyet 118 bin dolardı

Nakamoto’nun yıllık finansal raporuna göre şirketin Bitcoin başına ortalama maliyeti 118 bin dolar seviyesindeydi. Ancak Mart ayında yapılan satış, bu maliyetin oldukça altında gerçekleşti. Bu durum yaklaşık yüzde 40’lık bir zarara, yani 13-14 milyon dolar civarında kayba yol açtı.

Nakit ihtiyacı ve borçlar

Şirket, bu satışın temel nedeninin kısa vadeli likidite ihtiyacı olduğunu açıkladı. Elde edilen gelir; yeni satın almaların entegrasyon maliyetleri, operasyon giderleri, kripto para borsası Kraken üzerinden alınan kredinin faiz ödemeleri ve genel işletme sermayesi için kullanıldı. Bu da agresif büyümenin beraberinde getirdiği finansal baskıyı gözler önüne serdi.

5 bin BTC hâlâ elde tutuluyor

Satışa rağmen Nakamoto’nun bilançosunda yaklaşık 5 bin 58 Bitcoin bulunuyor. Şirket, uzun vadeli Bitcoin stratejisinden vazgeçmediğini ve “disiplinli ve sermaye verimli” bir şekilde varlıklarını artırmaya devam edeceğini vurguladı.

Sağlıktan kripto paraya...

Nakamoto’nun geçmişi de dikkat çekici. Şirket, 2025 yılında KindlyMD adlı bir sağlık firmasından Bitcoin hazinesi modeline geçiş yaptı. Aynı yıl içinde toplam 5 bin 342 BTC’yi yaklaşık 631 milyon dolara satın aldı. Ancak yıl sonunda bu varlıkların değeri 467 milyon dolara gerileyince 166 milyon dolarlık kağıt üzerinde zarar oluştu.

Hisseler çakıldı: Yüzde 99 düşüş

Şirketin hisseleri de bu süreçten ağır etkilendi. 2025 zirvesine göre yüzde 99 değer kaybeden NAKA hissesi, 2026 başından bu yana da yaklaşık yüzde 40 geriledi. Bitcoin fiyatındaki dalgalanma, yeni satın almalar nedeniyle oluşan hisse sulanması ve genel piyasa satış dalgası bu düşüşte etkili oldu.