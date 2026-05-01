Bitcoin ETF’lerinden 3 günde 490 milyon dolarlık çıkış

ABD’de işlem gören spot Bitcoin ETF’leri son günlerde ciddi çıkışlarla gündeme geldi. Üç gün üst üste devam eden para çıkışlarının toplamı 490 milyon doları aşarken, bu durum kurumsal yatırımcı ilgisinin zayıflayıp zayıflamadığı sorusunu beraberinde getirdi.

Verilere göre 27 Nisan Pazartesi günü ETF’lerden yaklaşık 263 milyon dolar çıktı. Salı günü bu rakam 89,7 milyon dolar olurken, çarşamba günü de 137-138 milyon dolar arasında ek çıkış yaşandı. Böylece nisan ayının ortasında başlayan güçlü giriş serisi kesintiye uğramış oldu.

En büyük çıkışlar hangi fonlarda oldu?

En yüksek para çıkışı Fidelity’nin FBTC fonunda görüldü. Bu fondan yaklaşık 191 milyon dolar çekildi.

BlackRock’ın IBIT fonunda 167 milyon dolar, ARK Invest’in ARKB fonunda ise yaklaşık 73 milyon dolarlık çıkış yaşandı.

Nisan ayı yine de güçlü geçti

Son günlerdeki yavaşlamaya rağmen nisan ayı Bitcoin ETF’leri için oldukça güçlü bir dönem oldu. Ay genelinde net girişler 2,1 ila 2,44 milyar dolar arasında gerçekleşti.

Bu rakam, 2026’nın şimdiye kadarki en güçlü aylık performansı olarak kayıtlara geçti ve mart ayındaki girişlerin neredeyse iki katına ulaştı.

Yönetilen varlıklar dev seviyeye ulaştı

Spot Bitcoin ETF’lerine toplam girişlerin yaklaşık 58,5 milyar dolara ulaştığı belirtiliyor. Yönetilen toplam varlık büyüklüğü ise 102 milyar dolara yaklaştı.

Bu tablo, kısa vadeli dalgalanmalara rağmen kurumsal yatırımcıların Bitcoin piyasasındaki etkisinin büyümeye devam ettiğini gösterdi.

Bitcoin fiyatı kritik seviyenin altında

Bitcoin fiyatı, ETF çıkışlarının yaşandığı dönemde 75 bin 600 ile 77 bin 800 dolar arasında işlem gördü.

Fed’in faizleri sabit bırakması ve Jerome Powell’ın Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) sonrası açıklamalarının ardından BTC’de yaklaşık yüzde 3’lük geri çekilme yaşandı.

Gözler 78 bin dolar direncinde

Analistlere göre 78 bin ila 80 bin dolar aralığı kritik direnç bölgesi olmaya devam ediyor.

Bitcoin’in bu seviyelerin üzerine çıkamaması halinde fiyatın yeniden 74 bin hatta 72 bin dolar desteklerini test edebileceği belirtiliyor.

"Bu tam bir dönüş değil"

Piyasadaki birçok uzman ise son gelişmeleri tam anlamıyla bir düşüş sinyali olarak görmüyor. Nisan ayındaki güçlü girişlerin, günlük üretilen Bitcoin miktarının çok üzerinde olduğu ve uzun vadeli kurumsal ilginin devam ettiği vurgulanıyor.

2026 için beklenti pozitif kalıyor

Analistlere göre asıl kritik dönem mayıs ayında başlayacak. Yeni ekonomik veriler ve şirket bilançoları sonrası ETF girişlerinin yeniden hızlanması bekleniyor.

Bitcoin’in yeniden 78 bin-80 bin dolar bandını aşması durumunda yükseliş momentumunun güç kazanabileceği belirtilirken, çıkışların sürmesi halinde daha sert düzeltme riskinin gündeme gelebileceği ifade ediliyor.