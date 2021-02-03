Bitcoin fiyatı 36 bin doların aştı, Ether rekor kırdı

Bitcoin fiyatı 36 bin doların üzerine çıktı. Dünyanın en büyük pazar payına sahip kripto parası olan Bitcoin yüzde 3'ün üzerinde değer artışı ile 36.843 dolar seviyelerine yükseldi. Para birimi son 24 saat içinde 33.459-36.883 dolar aralığında işlem gördü.



Bitcoin fiyatı 8 Ocakta 41.986 doları test etmesinin ardından 22 Ocak'ta ise 28.732 dolarla dip yapmıştı. Geçen hafta Elon Musk'ın Twitter profiline Bitcoin yazması ile sanal para biriminde yükseliş yaşanmıştı.



Öte yandan bir diğer kripto para Ethereum'da da bugün yükseliş yaşanıyor. Son 24 saatte yüzde 15'i aşan değer kazanan Ethereum fiyatı 1500 doları aşarak tarihi zirvesine tırmandı.



Kripto piyasasında Bitcoin'den sonra en fazla piyasa büyüklüğüne sahip ikinci para olan Ethereum fiyatı halihazırda yüzde 2,45 artışla 1559.48 seviyelerinden işlem görüyor. Para birimi 24 saatte en yüksek 1563,90 dolar seviyesini test etti.



Kripto para birimlerinin yükselmesinin nedenleri arasında Gamestop hisselerinde geçen hafta yaşanan gelişmelerin ardından merkezsiz finansa olan ilginin artacağı beklentileri de sayılıyor.