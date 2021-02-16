Bitcoin fiyatı 50 bin doların eşiğinde

Hafta sonu yaşanan yükselişin ardından dün Tesla CEO'su Elon Musk'ın "Dogecoin sahiplerinin satış yapmasını desteklerim, aşırı odaklanma iyi değil" Tweeti atması ile kripto paralarda artış görülmüştü.

Bugün kripto para rallisi küresel ölçekte uygulanan gevşek para politikaları ve destekleyici mali politikalar etkisi ile geri döndü. Piyasa hacmi en geniş kripto para olan Bitcoin, 50 bin dolardaki psikolojik seviyenin eşiğine 49 bin 962 doları görerek yaklaştı.

Bitcoin yüzde 3 yükselişle 49 bin 715 dolardan işlem görüyor. Ether yüzde 1,95 artışla 1826,04 dolar, Litecoin ise yüzde 2,7 artışla 217,69 dolar seviyelerinden alıcı buluyor. En büyük

10 kripto parada ise ortalama kazanç yüzde 2,35 seviyesinde bulunuyor.