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Bitcoin fiyatı rekor kırmaya devam ediyor

Bitcoin fiyatı 67 bin dolar olan zirvesini aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 68 bin 510 dolara yükseldi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Dünyanın en büyük kriptoparası olan Bitcoin'in fiyatı 24 saat öncesine göre yüzde 5'ten fazla artarken 68 bin 500 dolar görüldü. Böylece Bitcoin 67 bin dolar olan zirvesini de güncelledi. CoinGefco'nun verilerine göre Bitcoin'in piyasa değeri 1,29 trilyon doları ve kriptoparaların toplam piyasa değerlerin 3,1 trilyon doları aştı.

Fundstrat yayınladığı teknik analiz raporunda, Bitcoin fiyatında yaşanan yükselişin kripto piyasasında gelecek yıl bir konsolidasyonun yaşanmasından önce dördüncü çeyrekte nihai bir yukarı hareketin başlangıç sinyali olabileceğini vurguladı.

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