Bitcoin fiyatı tekrar 35 bin dolar seviyesini üzerini test ediyor

Son günlerde 33-35 bin dolar bandında seyreden Bitcoin, gerek altın ve gümüş, gerekse ABD Doları'nin bir miktar zayıfladığı bugün yeniden 35 bin dolar seviyesinin üzerini test ediyor.



Analistler Bitcoin'e yatırımcı ilgisinin Ocak ayında bugüne kadar görülen en yüksek seviyeye çıktığı yönündeki verilerin Bitcon fiyatına destek verdiğini vurguluyorlar. Bunun yanı sıra CrypotQuant CEO'su Ki Yougn Ju'nun Coinbase'den Bitcoin çıkışının "yükseliş sinyali" olduğu değerlendirmesi ve büyük hedge fonların CEM'de Bitcoin için kısa pozisyon almalarına küçük yatırımcıların GameStop'ta yaşanana benzen tepki verebilecekleri beklentileri Bitcoin fiyatını yükseltti.



Coindesk.com'un verilerine göre Bitcoin fiyatı son 24 sacatte yüzde 2,61 artışla 35.453,92 dolar seviyesinden işlem görüyor.