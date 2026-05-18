Bitcoin fiyatı Trump tarafından yapılan İran açıklaması ve enflasyon endişeleriyle 77 bin doların altına geriledi

Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilimlerin yeniden tırmanması ve yüksek enflasyon endişeleri, piyasalarda genel bir riskten kaçınma eğilimine yol açtı; bu gelişmeler sonucunda Bitcoin fiyatı 77 bin dolar seviyesinin altına geriledi.

Bitcoin fiyatı son 24 saat içinde yüzde 1,2 oranında değer kaybederek 76 bin 593 dolar seviyesine geriledi. Piyasa değeri bakımından dünyanın en büyük kripto para birimi olan Bitcoin en düşük 76 bin 720 dolar seviyesini test etti. Bu düşüş hareketi, kurumsal fon girişlerinin zayıflaması ve makroekonomik risklerin artmasıyla tetiklendi.

Söz konusu gerileme, Bitcoin fiyatının spot borsa yatırım fonlarına yönelik güçlü sermaye girişleri ve ABD Netlik Yasası kapsamındaki yasal iyimserlikle 82 bin dolar seviyesine ulaşmasından yalnızca birkaç gün sonra gerçekleşti. Hafta başında 40 ile 50 arasındaki nötr bölgede seyreden Bitcoin Korku ve Açgözlülük Endeksi, piyasadaki satış baskısıyla birlikte yeniden 27 seviyesine inerek korku bölgesine yaklaştı.

Bitrue Araştırma Enstitüsü Araştırma Müdürü Andri Fauzan Adziima, düşüşün temel nedenleri arasında son 12 ayın en yüksek seviyesine ulaşan ABD Hazine tahvili faizlerini, güçlenen ABD dolarını ve jeopolitik tırmanışı gösterdi. Trump, Truth Social platformunda yaptığı paylaşimde, barış anlaşmasındaki gecikmelerin ABD askeri müdahalesiyle sonuçlanabileceğini belirterek tarafların hızlı hareket etmemesi durumunda geride hiçbir şey kalmayacağını ifade etmişti.

Petrol fiyatlarındaki yükseliş tahvil piyasasını etkiledi

ABD ile İran arasındaki çatışma riskinin yeniden tırmanması üzerine küresel enerji piyasalarında Brent ham petrolünün varil fiyatı yüzde 1,78 oranında yükselerek 111,2 dolara ulaştı ve bu durum Bitcoin fiyatı üzerinde de hissedildi. Aynı dönemde Batı Teksas türü ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 2,2 oranında bir artış kaydederek 107,7 dolar seviyesinden işlem gördü.

BTSE Operasyon Direktörü Jeff Mei, yüksek petrol fiyatlarının ve enflasyonist baskıların kalıcı olmasından endişe eden piyasa aktörlerinin, Federal Rezerv'in bir karşı önlem olarak faiz oranlarını artırma ihtimalini fiyatlamaya başladıklarını aktardı. CNBC tarafından cumartesi günü yayınlanan haber raporuna göre petrol fiyatlarından kaynaklanan enflasyon endişeleri, devlet tahvili piyasalarında kurumsal yatırımcılar tarafından gerçekleştirilen belirgin bir satış dalgasına yol açmıştı.

Borsa yatırım fonlarından çıkışlar hızlandı

Kalıcı enflasyona dair artan endişeler, kripto para spot borsa yatırım fonu akışlarının geçen hafta boyunca zayıflamasına zemin hazırladı. SoSoValue finansal veri sağlayıcısı tarafından paylaşılan verilere göre Bitcoin fiyatı endeksli borsa yatırım fonları 17 Mayıs ile biten işlem haftasında net 1 milyar dolar nakit çıkışı kaydederek altı haftalık kesintisiz giriş serisini sonlandırdı.

Presto Research bünyesinde çalışan araştırmacı Min Jung, fon çıkışlarının kurumsal yatırımcıların kısa vadeli risk pozisyonlarını azaltma eğilimini yansıttığını bildirdi. Jung, Federal Rezerv'in faiz indirimi takvimine ilişkin beklentilerin ötelenmesi nedeniyle portföy yöneticilerinin nakit varlıklara veya savunma pozisyonlarına geçiş yaptıklarını ifade etti.

Küresel makroekonomik veriler piyasa beklentilerini şekillendiriyor

Araştırmacı Min Jung, Bitcoin fiyatının önümüzdeki işlem haftasında ABD enflasyon verileri ve tahvil faiz hareketleri başta olmak üzere geniş makroekonomik piyasalarla yüksek korelasyon göstermeyi sürdüreceğini tahmin ediyor. Bitrue analisti Adziima ise mevcut fiyat düşüşünü, uzun vadeli yükseliş trendi içerisinde gerçekleşen sağlıklı bir düzeltme hareketi olarak nitelendirdi ve aşağı yönlü hareketlerde 74 bin dolar destek seviyesinin risk teşkil ettiğini belirtti.

Yatırımcıların yeni Fed Başkanı Kevin Warsh'un enflasyon, faiz oranları ve para politikası tonuna odaklanması beklenirken, bu açıklamalar piyasa duyarlılığı üzerinde belirleyici rol oynuyor. Zeus Research analisti Dominick John ise makroekonomik sinyallerden biri genel piyasa konsensüsünü bozmadığı sürece, habere duyarlı ve belirli bir bant aralığında sıkışık bir seyir izleneceğini dile getirdi; bu doğrultuda yaşanan gelişmeler Bitcoin fiyatının aylık ve yıllık genel trendini baskı altında tutuyor.