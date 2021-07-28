Bitcoin fiyatı yeniden 40 bin doları aştı

Kripto para piyasasının amiral gemisi olarak da adlandırılan Bitcoin'in fiyatı sabah saatleri itibarıyla yeniden 40 bin doların üzerini gördü.

Geçen hafta 30 bin doların altına kadar gerileyen Bitcoin, Amazon'un kripto para ile ödeme kabul etmeye hazırlandığı haberi ile hafta başında 40 bin doların üzerine çıkmıştı. Amazon'un iddiayı yalanlaması ile sonrasında gerileyen Bitcoin sabah itibarıyla yeniden 40 bin doların üzerini gördü.

Bitcoin ve kripto paralarda yaşanan sabahki yükselişte son dönemde önemli yatırımcı ve uzmanlardan gelen kripto paraları destekleyici açıklamaların da etkili olduğu belirtiliyor.

Bitcoin halihazırda günlük yüzde 8,1 artışla 39 bin 812 dolar seviyesinden işlem görüyor. Ethereum ise yüzde 5,1 artışla 2 bin 284 dolar seviyelerinden alıcı buluyor.