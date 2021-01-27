Bitcoin fiyatında sert hareketler sürüyor

Bitcoin fiyatı neredeyse bir haftadır 30-35 bin dolar bandından sert dalgalanmalar yaşamaya devam ediyor. Bazı yatırımcılar Ethereum gibi başka kriptoparalara yönelseler de genel olarak kriptopara fiyatlarında aşağı yönlü bir baskı gözleniyor.

Son 24 saatte 30.875-32.930 dolar aralığında hareket eden Bitcoin fiyatı şu sıralmarda 31.895 dolar seviyesinde ve analistler büyük portföy sahiplarinden gelecek satışlar ile 29 bin dolar seviyesinin önümüzdeki günlerde test edilebileceğini düşünüyorlar.



Analistler, Bitcoin fiyatının bu hafta pozitif haberlere çok fazla teqki vermediğine işaret ediyorlar. Marathon'un Bitcoin'e 150 milyon dolar şatırım yahtığı ve dünlanın en büşük kripto para madencisi olma niyetinde olduğu haberinin piyasaya yansımadığını belirten analistler, kriptopara fonları rekor seviyelere çıkarken piyasada büyüme olmadığına da dikkat çekiyorlar.



