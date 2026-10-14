Bitcoin fiyatında yükseliş sınırlı kaldı: Piyasalarda yapay zeka baskısı

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Bitcoin, küresel piyasalarda risk iştahının zayıflamasına rağmen yükselişini sürdürdü. ABD'deki teknoloji ve yapay zeka hisselerinde yaşanan satış baskısı ile petrol arzına yönelik endişeler, kripto para piyasasındaki toparlanmayı sınırladı.

Dünyanın en büyük kripto para birimi Bitcoin, 14 Ekim Çarşamba sabahı itibarıyla 83 bin 557 dolardan işlem görüyor. Önceki gün 81 bin 54,7 dolara kadar gerileyen Bitcoin, kayıplarını telafi ederek yeniden 83 bin doların üzerine çıktı.

Kripto para piyasasında üçüncü çeyrekte kaydedilen güçlü performansın ardından ekim ayında kâr satışları öne çıktı. Yeni düzenleyici gelişmelerin ve büyük ölçekli alımların sınırlı kalması da fiyatlar üzerinde baskı oluşturdu.

Yapay zeka hisselerindeki satışlar piyasayı etkiledi

Küresel teknoloji ve yapay zeka hisselerinde yaşanan satış dalgası, yatırımcıların riskli varlıklara yönelik talebini azalttı. Bitcoin ve diğer kripto para birimleri de piyasalardaki bu eğilimden olumsuz etkilendi.

Yapay zeka sektörünün uzun vadeli getirilerine ilişkin endişeler, teknoloji hisselerinde satışları hızlandırdı. Geçen hafta yayımlanan bir raporda, OpenAI'ın 2026 yılı gelirlerinin ilk beklentilerin altında kaldığının belirtilmesi de sektöre yönelik soru işaretlerini artırdı.

Çin'in çip teknolojisindeki ilerlemelerinin küresel arzı artırabileceği ve fiyatları aşağı çekebileceği beklentisi ise yarı iletken üreticilerinin hisseleri üzerinde baskı oluşturdu.

Teknoloji hisselerindeki kayıpların etkisiyle yatırımcıların bir bölümü altın ve Japon yeni gibi geleneksel güvenli liman varlıklarına yöneldi.

Altı yıl sonra milyonlarca dolarlık Bitcoin hareketi

Kripto para piyasasında dikkat çeken gelişmelerden biri de uzun süredir işlem yapılmayan bir Bitcoin cüzdanının yeniden hareketlenmesi oldu.

2019 yılından bu yana hareketsiz olan bir cüzdandan pazartesi günü 5 bin 582 Bitcoin transfer edildi. Kaynak haberde işlemin büyüklüğü yaklaşık 378 milyon dolar olarak belirtildi.

Blok zinciri verilerine göre Bitcoin'ler beş farklı adrese dağıtılırken söz konusu varlıkların henüz satılmadığı bildirildi.

Kripto para piyasasında büyük miktarda varlık bulunduran yatırımcılar "balina" olarak adlandırılıyor. Bu yatırımcıların gerçekleştirdiği yüksek tutarlı transferler, olası satış baskısına ilişkin endişeleri artırabiliyor. Ancak söz konusu transferin satış amacıyla yapıldığına dair henüz bir işaret bulunmuyor.

Strive Bitcoin varlıklarını artırdı

Öte yandan Vivek Ramaswamy tarafından kurulan Bitcoin hazine şirketi Strive, kripto para varlıklarını artırmaya devam etti.

Şirketin salı günü yayımlanan bildirimine göre son bir haftada 3 bin 311 Bitcoin satın alındı. Böylece Strive'ın toplam Bitcoin varlığı, 9 Ekim itibarıyla 32 bin 773 BTC'ye yükseldi.

Söz konusu işlem, şirketin ocak ayından bu yana gerçekleştirdiği en büyük Bitcoin alımı olarak kayıtlara geçti.

Altcoinlerde karışık seyir

Bitcoin'deki toparlanmaya karşın altcoin piyasasında karışık bir seyir izlendi.

Salı günkü işlemlerde Ethereum yüzde 0,8 değer kazanarak 2 bin 510,40 dolara yükselirken XRP'deki artış yüzde 1,3 oldu. BNB ise sınırlı yükseliş gösterdi.

Solana yüzde 0,1 ve Cardano yüzde 0,6 değer kaybederken Dogecoin'de yüzde 1,1, TRUMP token'da ise yüzde 2,1 düşüş kaydedildi.

Piyasalarda yatırımcıların odağında teknoloji hisselerinin performansı, küresel risk iştahı ve büyük Bitcoin yatırımcılarının işlemleri bulunuyor.