Bitcoin geçen haftaki kayıpların ardından toparlanmakta zorlanıyor

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli varlığı olan Bitcoin, geçen hafta yaşadığı sert düşüşlerin ardından anlamlı bir toparlanma gerçekleştirmekte zorlanıyor. Dokuz Haziran 2026 tarihi itibarıyla hafif gerileme kaydeden kripto para birimi, yatırımcıların temkinli duruşuyla baskı altında kalmayı sürdürüyor. Geçen hafta boyunca küresel piyasalarda artan risk algısı, dijital varlık fonlarından çıkışları hızlandırdı. Yatırımcılar, makroekonomik verilerin eksikliğinde alternatif risk göstergelerine yöneldi.

LSEG tarafından sağlanan güncel finansal verilere göre Bitcoin, cuma günü son yirmi ayın en düşük seviyesine gerilemişti. Hafta sonuna girerken yaşanan bu keskin düşüş dalgası, piyasada likidite sıkışıklığına yol açtı. Haftanın ilk işlem günlerinde gelen sınırlı alımlar ise kalıcı bir yukarı yönlü trend oluşturamadı. Analistler, kısa vadeli görünümün henüz tam bir geri dönüş sinyali vermediğini belirtiyor.

Strategy şirketinin hamlesi piyasadaki satışları tetikledi

Kripto para piyasasındaki düşüş trendini hızlandıran en önemli kurumsal gelişmelerden biri, portföyünde yoğun şekilde Bitcoin bulunduran Strategy firmasının açıklaması oldu. Şirket, iki bin yirmi iki yılından bu yana ilk kez Bitcoin satışı gerçekleştirdiğini duyurdu. Büyük kurumsal yatırımcıların satış yönlü pozisyon alması, bireysel yatırımcılar tarafında da panik satışlarını beraberinde getirdi. Kurumsal güvenin zedelenmesiyle birlikte fiyat üzerindeki satış baskısı cuma günü derinleşti.

Firma, pazartesi günü yaptığı yeni bir açıklamayla yeniden Bitcoin alımlarına başladığını bildirdi. Ancak kurumsal firmanın bu geri alım hamlesi, piyasa genelindeki olumsuz havayı dağıtmaya yetmedi. Yatırımcılar, şirketin strateji değişikliğine temkinli yaklaşmayı tercih etti. Kurumsal alımların hacminin, genel piyasa likiditesini destekleyecek boyutta olmaması yükselişi sınırladı.

Kripto para piyasalarında jeopolitik riskler fiyatlanıyor

Fiyatlamalar üzerinde etkili olan bir diğer ana unsur, küresel ölçekte tırmanan jeopolitik belirsizlikler oldu. Uluslararası ilişkilerdeki gerilimler, yatırımcıları güvenli liman varlıklarına yönlendirirken kripto paralar gibi riskli varlıklardan çıkışı hızlandırdı. Bununla birlikte, borsada işlem gören fonlar yani ETF tarafındaki sermaye çıkışları da piyasayı doğrudan olumsuz etkiledi. Spot ETF ürünlerinden nakde geçiş eğilimi, spot piyasadaki satışların sürmesine neden oldu.

Bugünün ekonomik takviminde piyasa yönünü belirleyecek önemli bir veri akışı bulunmuyor. Bu durum, Bitcoin traderlarının tamamen jeopolitik gelişmelere ve makro göstergelere odaklanmasına yol açıyor. Yatırımcılar, ABD tahvil getirileri ve ABD Doları endeksindeki değişimleri yakından izliyor. Tahvil faizlerindeki yükseliş eğilimi, faiz getirisi olmayan dijital varlıkların cazibesini azaltan bir faktör olarak öne çıkıyor.