Bitcoin geri çekildi! Meydan altcoinlere kaldı

Kripto para piyasası haftanın son işlem gününe satış baskısıyla girdi. ABD borsalarında Nvidia kaynaklı geri çekilmenin ardından yatırımcıların risk azaltma eğilimi kripto varlıklara da yansıdı. Bitcoin gerilese de haftalık görünümde pozitif bölgede kalmayı başardı.

70 bin doların altında kaldı

Bitcoin, Cuma günü yaklaşık 67 bin 700 dolar seviyelerinde işlem gördü. Günlük bazda yüzde 1,5 düşüş yaşasa da haftalık performansta yaklaşık yüzde 0,6 artıda kalmayı sürdürdü.

Ethereum da benzer bir seyir izleyerek 2 bin 47 dolar civarına geriledi. Her iki varlık da 5 Şubat’taki sert düşüşten bu yana dar bir bantta hareket ediyor. 70 bin dolar seviyesi ise kısa vadeli üst direnç konumunda bulunuyor.

"Trend bozulması" değil

Analistlere göre son geri çekilme yapısal bir kırılma değil, kaldıraçlı pozisyonların tasfiyesi ve kısa vadeli pozisyon temizliği niteliğinde.

Uzmanlar, gece saatlerinde yoğunlaşan satışların ardından alıcıların yeniden devreye girdiğini belirtiyor. Yani piyasada panik değil, temkinli bir yeniden dengeleme söz konusu.

Altcoinler haftalık bazda daha güçlü

Haftalık performansa bakıldığında tablo daha olumlu görünürken, bu performans, altcoin iştahının sürdüğüne işaret etti.

- Cardano: Yüzde 7 (+)

- Solana: Yüzde 5,5 (+)

- Ethereum: Yüzde 4,8 (+)

- BNB: Yüzde 4,3 (+)

XRP negatif ayrıştı

Öte yandan XRP, son 24 saatte yüzde 3,7 gerileyerek dikkat çekti. Haftalık bazda da hafif ekside kalan tek büyük varlık oldu.

Küresel piyasalar belirleyici

Kripto piyasasının yönü, küresel hisse senedi piyasalarındaki hareketlerle paralel ilerliyor. Nvidia bilançosu sonrası Nasdaq’ta yaşanan geri çekilme, riskli varlıklarda satış baskısını artırdı.

Asya piyasalarında ise teknoloji hisseleri öncülüğünde güçlü bir yükseliş yaşanıyor. Sermaye akımlarındaki bu değişim, kripto piyasasında dalgalanmaya yol açıyor.

Yeni ve güçlü bir talep gelmezse...

Uzmanlara göre Bitcoin hâlâ makro varlık gibi hareket ediyor. Hisse senetleri geri çekildiğinde kripto da geri çekiliyor.

Yeni ve güçlü bir talep gelmediği sürece, Bitcoin’in mevcut fiyat aralığında dalgalanmayı sürdürmesi bekleniyor.