Bitcoin hedge aracı oldu

Hilal SARI

Tedarik darboğazları ve üzerine soğuk kış aylarıyla giderek küreselleşen enerji krizi, enflasyonu tüm dünyada yükseltiyor. Özellikle son bir ayda merkez bankalarının “enflasyonun beklenenden daha uzun süre yüksek kalabileceği” mesajlarının ardından hedge arayışındaki yatırımcılar bir zamanların güvenli limanı altına değil kripto paralara yöneliyor. Sadece son bir haftada yüzde 11 yükselen en büyük kripto para Bitcoin, altının yüzde 2’nin üzerinde düşüş kaydettiği son bir ayda yüzde 23 ralli yaptı.

Uluslararası Ödemeler Bankası’nın (BIS) “merkez bankalarının ihraç edeceği dijital paralar kriptonun yerini almayacak” öngörüsü, kurumsal yatırımcı nezdinde geniş bir tabana yayılmış görünüyor. Uzmanlar Bitcoin ve Ethereum gibi kripto paralara artık enflasyon koruması sağlayan bir hedge seçeneği olarak göründüğünü teyit ediyor.

ABD’li yatırım bankası JP Morgan da perşembe günü yayınladığı müşteri notunda “kurumsal yatırımcıların enflasyona karşı hedge seçeneklerinde altından Bitcoin’e yöneldiğini” vurguluyor. Banka 15 Nisan’da 63 bin dolar ile tarihi rekorunu gördükten sonra, Çin ve gelişmiş ekonomilerde politika yapıcıların - tamamen yasaklamaktan kripto paralara ilişkin daha sıkı denetimlerin getirilmesine uzanan - “kripto karşıtı” atağıyla Bitcoin’de düşüş öngören raporlar yayınlamıştı. Temmuzda Bitcoin’i tekrar 30 bin doların altına kadar düşüren “regülasyon endişeleri” yerini daha genel bir enflasyon endişesine bırakınca, kriptolar da tekrar hareketlenmeye başladı.

“Kurumsalların kabullenişi Bitcoin’in yükselişini hızlandıracak”

JP Morgan, Bitcoin ve kriptoların hedge olarak tercih edildiğini vurguladığı yeni raporunda ABD’de Hazine Bakanı Janet Yellen gibi isimlerin “kripto paraları veya madenciliğini yasaklamayacağız” açıklamaları sonrası kriptolar genelinde bir iyileşme olduğunu belirtiyor. Raporda “Enflasyon endişelerinin geri dönmesi Bitcoin’in enflasyona karşı hedge cazibesi tekrar arttı. Altının son haftalarda artan enflasyon endişelerine bir tepki vermemiş olması da Bitcoin’e yatırımları artırdı. Altın enflasyon korumasından ziyade bir reel faiz göstergesi gibi hareket ediyor” değerlendirmesi yer aldı. İş zekası, mobil yazılım ve bulut tabanlı hizmetler sağlayan MicroStrategy’nin kurucusu Michael J. Saylor da “Büyük banka ve regülatörlerin Bitcoin’i kabullenişi altının çöküşünü hızlandıracak ve hem kurumsal hem bireysel yatırımcılar için Bitcoin’in enflasyona karşı koruma cazibesini artıracak” diyor.

Ether’den Bitcoin’e geri dönüş de var

Bankanın fikir değiştirdiği diğer bir konu da ekim başında yayınladığı “Kurumsal Yatırımcılar Bitcoin’den çıkıp Ethere koşuyor” başlıklı raporu. Ekim ayının başlarından itibaren Bitcoin’deki hareketlenmenin Ether’den çok daha güçlü olması, JP Morgan’a göre “ağustos ve eylül boyunca Ether yönünde olan harekette eylül ayının sonundan bu yana Bitcoin lehine sert bir geri dönüş var.” Kriptolara ilginin tekrar artmasıyla Bitcoin, yüzde 11’lik yükseliş kaydettiği bir haftanın ardından dün hafif yükselişle 55 bin doların hemen altında işlem görürken, Ether ise yüzde 1’in üstünde (50 dolara yakın) bir düşüş kaydetti ve 3.542 dolara geriledi. Son bir ayda Bitcoin yüzde 20’nin üzerinde yükselirken, Ether’deki yükseliş sadece yüzde 5 oldu. Yıl başından bu yana ise toplam hacmin tekrar 2,3 trilyon doları gördüğü kripto para piyasalarının en büyük oyuncularındaki hareket ise şöyle: Bitcoin yüzde 87, Ether yüzde 385, Cardano yüzde 1.182, Binance Coin yüzde 1.000 arttı. Tetherde ise yıllık değişim yok denecek kadar düşük.