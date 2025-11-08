Bitcoin için 'düzeltme' uyarısı: Yeni dip seviyesi...

Dünyanın en büyük kripto para birimi Bitcoin (BTC), son haftalarda sert düşüş yaşayarak 100 bin doların altına indi. Cuma günü itibarıyla Bitcoin, 6 ayın en düşük seviyesine gerilerken, 6 Ekim’deki 126 bin dolar zirvesine göre yüzde 20 değer kaybetti.

Wall Street analistlerine göre, düşüşün temel nedeni erken dönem yatırımcıların büyük miktarlarda satış yapması... Analistler, uzun vadeli yatırımcıların haziran sonundan bu yana 1 milyonun üzerinde Bitcoin sattığını belirtiyor.

Kaldıraçlı pozisyonlar piyasayı sarstı

10 Ekim’de yaşanan geniş çaplı kaldıraçlı pozisyon tasfiyeleri, piyasadaki düşüşü derinleştirdi. Bitcoin’in 117 bin ve ardından 112 bin dolarlık destek seviyelerini kırması, yatırımcı güvenini zedeledi.

10X Research CEO’su Markus Thielen, Yahoo Finance’a yaptığı açıklamada, “Bu seviyeleri bir daha kazanamadık, bu da piyasada ayı dönemine girdiğimizin işareti” dedi.

Yeni dip seviyesi 70 bin dolar olabilir

Thielen, Bitcoin’de kısa vadede daha fazla düşüş riski olduğuna dikkat çekti:

“Piyasa halen zayıf. Alım fırsatına ulaşmamız için birkaç haftamız daha olabilir. 93 bin doların altında ciddi bir boşluk var; satışlar artarsa fiyat 70 bin dolara kadar gerileyebilir.”

Likidite sorunu derinleşiyor

10X Research’e göre, yüksek fiyatları takip eden sermaye piyasadan çekiliyor. Borsada işlem gören fonlardaki (ETF) yöneticiler, varlık değerleri düştükçe pozisyonlarını küçültmek zorunda kalabilir.

Fed'in aralıkta faiz indirimi olasılığı ve ABD hükümetinin yeniden açılması, piyasalar için olası toparlanma sinyalleri arasında yer alıyor. Fundstrat’tan Sean Farrell, “Hükümetin kapanması likiditeyi daraltıyor, büyüme endişelerini artırıyor” dedi.

JPMorgan: Düşüş dönemi büyük ölçüde geride kaldı

JPMorgan’ın analizine göre, ekimde yaşanan sert düşüş süreci büyük ölçüde tamamlandı.

Bankanın yöneticilerinden Nikolaos Panigirtzoglou, altın piyasasındaki volatilitenin artmasının yatırımcıları yeniden Bitcoin’e yönlendirdiğini belirterek, “Bu durum Bitcoin’in önümüzdeki 6–12 ayda 170 bin dolara kadar yükselebileceği anlamına geliyor” değerlendirmesinde bulundu.

Bitcoin, uzmanlara göre hâlâ düzeltme aşamasında olsa da, piyasadaki beklentiler önümüzdeki dönemde toparlanma potansiyeline işaret ediyor.