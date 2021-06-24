Bitcoin için JPMorgan'dan karanlık senaryo

Bu noktada JPMorgan stratejistleri düşüş eğiliminin devam edeceği yönünde tahminde bulundu. Analistler Bitcoin'in orta vadede düşüş eğilimini sürdüreceğini 23 bin ile 35 bin aralığında kendine yer bulacağını kaydetti.

JPMorgan’a göre, Haziran ve Temmuz ayları arasında büyük bir Bitcoin fonunda beklenen hisse satışı, dünyanın en büyük hacimli kripto para birimi üzerinde yeni bir baskı yaratacak.

Bitcoin’deki düşüş eğilimi sürerken JPMorgan stratejisti Nikolaos Panigirtzoglou tarafından yazılan rapora göre, bir Bitcoin fonu olan piyasa devi Grayscale Bitcoin Trust’ın hisse satışlarına dönük tahminler yüzünden Bitcoin’deki düşüş eğilimi sürecek.

Düzelmeye rağmen olumsuz bakış

Bloomberg’in haberine göre, JPMorgan’ın stratejistleri yaptığı açıklamada, “Bu haftaki düzelmeye rağmen, Bitcoin ve kripto pazarı için olumsuz bakış açımızı terk etmekte isteksiziz. Sinyallerimiz genel olarak düşüş eğiliminde.” dedi.

Stratejistler ayrıca Bitcoin’in oynaklığının altın ile karşılaştırmasına dayanan makul değerinin orta vadede 23.000 ila 35.000 dolar aralığında olduğunu yazdı.