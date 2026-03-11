Bitcoin için kritik hafta

Küresel finans piyasalarında gözler önümüzdeki hafta açıklanacak faiz kararlarına çevrildi. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) da aralarında bulunduğu yedi büyük merkez bankası, küresel ekonomide yeniden yükselen enflasyon riskinin gölgesinde para politikası kararlarını duyuracak.

Özellikle Orta Doğu’daki savaşın tetiklediği petrol fiyatı artışları, merkez bankalarının daha sert bir tutum benimseyebileceği endişesini güçlendirirken, bu durum Bitcoin gibi riskli varlıklarda dalgalanma ihtimalini artırıyor.

Faiz kararları peş peşe geliyor

Yoğun ekonomik takvim kapsamında ilk faiz kararı 17 Mart’ta Avustralya Merkez Bankası’ndan (RBA) gelecek. Ardından 18 Mart’ta Kanada Merkez Bankası (BOC) ve ABD Merkez Bankası (Fed) kararlarını açıklayacak. Haftanın devamında ise 19 Mart’ta Japonya Merkez Bankası (BOJ), İsviçre Merkez Bankası (SNB) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) piyasaların karşısına çıkacak. Bu kararların küresel piyasalar üzerinde güçlü etkiler yaratması bekleniyor.

Petrol fiyatları enflasyon endişesini yeniden artırdı

Son dönemde piyasalar, özellikle yapay zekânın ekonomide verimlilik artışı sağlayabileceği beklentisiyle enflasyonun düşeceği ve merkez bankalarının faiz indirimine gideceği yönünde bir görüşe sahipti. Ancak 28 Şubat’ta ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan savaş ve ardından gelen misillemeler, Orta Doğu’daki enerji sevkiyatını etkileyerek petrol fiyatlarının hızla yükselmesine yol açtı. Bu durum küresel enflasyonun yeniden yükselme ihtimalini gündeme getirdi.

Bitcoin için oynaklık riski

Yükselen enerji maliyetleri nedeniyle yatırımcılar faiz indirim beklentilerini yeniden değerlendirmeye başladı. Eğer merkez bankaları enflasyonla mücadele için daha “şahin” bir politika sinyali verirse, bu durum Bitcoin ve diğer riskli varlıklarda aşağı yönlü baskı oluşturabilir. Buna karşılık merkez bankalarının temkinli davranması veya enflasyon riskini sınırlı görmesi durumunda ise riskli varlıklarda güçlü bir yükseliş yaşanabileceği belirtiliyor.

Fed ve Japonya kritik rol oynayabilir

Tarihsel olarak Bitcoin fiyatları üzerinde en güçlü etkiye sahip merkez bankası Fed olurken, Japonya Merkez Bankası’nın da önemli bir rol oynayabileceği ifade ediliyor. Özellikle Japonya’da petrol fiyatlarının ekonomik baskıyı artırması nedeniyle açıklanacak kararın piyasalar açısından kritik olabileceği belirtiliyor.