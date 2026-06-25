Bitcoin için kritik saatler: Tek veri piyasayı sarsabilir

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Dün satış baskısının artmasıyla 59 bin dolara kadar gerileyen Bitcoin bu bölgeden gelen alımlarla yeniden 61 bin doların üzerine toparlandı. Benzer bir senaryo 5 Haziran'da da yaşanmış, 59 bin dolar civarına gerileyen kripto para ardından birkaç gün içinde 67 bin dolara kadar yükselmişti.

Gözler PCE verisinde

Analistler, 59 bin dolar seviyesinin kritik eşik haline geldiğini belirtirken piyasalar 15.30'da açıklanacak ABD Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) verisine odaklandı. Özellikle Fed'in enflasyon göstergesi olarak yakından takip ettiği çekirdek PCE verisi merakla bekleniyor.

İki farklı senaryoda Bitcoin'in durumu

Beklentiler, çekirdek PCE'nin yıllık bazda yüzde 3,3 ila yüzde 3,4 aralığında artış göstereceğine işaret ederken enflasyondaki yukarı yönlü baskı ve Fed'in faiz indirimlerini erteleyeceği beklentisi de artabilir. Böyle bir senaryoda analistlere göre dolar endeksindeki yükselişle birlikte hisse senetleri ve kripto para piyasalarında olumsuz tablo görülebilir. Özellikle Bitcoin'in 59 bin dolar desteğini koruyup koruyamayacağı büyük merak konusu.

Öte yandan çekirdek PCE verisinin beklentilerin altında kalmasının da faiz indirimlerine ilişkin umutları yeniden canlandırması, buna bağlı doların yükseliş ivmesinin zayıflamasıyla Bitcoin alımlarının daha da güçlenmesi bekleniyor.