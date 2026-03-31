Bitcoin için kritik sinyal: 71 bin dolar için kapı aralandı mı?

Bitcoin, hafta sonu yaşadığı sert düşüşün ardından toparlanarak 67 bin dolar seviyesinin üzerine çıktı. Yaklaşık yüzde 1,9’luk günlük artış kaydeden Bitcoin’de dikkat çeken en önemli gelişme ise nadir görülen bir “alım baskısı” sinyali oldu. Analistler bu sinyalin kısa vadeli bir yükseliş rallisine işaret edebileceğini belirtirken, makro ekonomik riskler ve büyük oyuncuların açtığı düşüş pozisyonları piyasadaki temkinli havayı koruyor.

65 bin dolarda kritik alım duvarı oluştu

Piyasa verilerine göre Bitcoin 65 bin doların altına gerilediğinde olağanüstü bir alım dalgası oluştu. Emir defterinde alış-satış dengesinin yüzde 99’luk dilime ulaşması, yatırımcıların satış baskısını güçlü şekilde absorbe ettiğini gösterdi. Bu durum genellikle düşüş momentumunun zayıfladığını ve kısa vadeli bir toparlanmanın başlayabileceğini işaret ediyor. Nitekim Bitcoin birkaç saat içinde yeniden 67-68 bin dolar bandına yükseldi.

71 bin dolar seviyesi neden kritik?

Analistlere göre Bitcoin’in yükselişini sürdürebilmesi için günlük kapanışını 66 bin 700 doların üzerinde yapması gerekiyor. Bu seviyenin korunması halinde gözler 71 bin dolara çevrilecek. Çünkü bu bölgede yaklaşık 1,6 milyar dolarlık short (düşüş) pozisyon bulunuyor. Fiyat bu seviyeye ulaşırsa bu pozisyonların tasfiye olması zincirleme alımları tetikleyebilir ve yükselişi hızlandırabilir.

Risk iştahını sınırlayan faktörler

Her ne kadar teknik sinyaller olumlu olsa da piyasada ciddi riskler bulunuyor. Özellikle bir “balina” yatırımcının 53 milyon dolarlık short pozisyon açması dikkat çekti. Ayrıca ABD-İran gerilimi ve petrol fiyatlarının yükselmesi gibi jeopolitik gelişmeler riskli varlıklar üzerinde baskı yaratıyor. ABD’den gelecek istihdam verileri de piyasaların yönü açısından kritik olacak.

Uzun vadede tablo hâlâ belirsiz

Uzmanlar Bitcoin’in kısa vadede yükseliş denemesi yapabileceğini kabul etse de uzun vadede temkinli. Bazı analistler fiyatın yeniden 60 bin dolar seviyelerini test edebileceğini öngörüyor. Yeni bir büyük boğa piyasasının ise 2027’ye kadar gecikebileceği konuşuluyor. Ayrıca Bitcoin ETF’lerinden çıkan 296 milyon dolarlık para ve “aşırı korku” seviyesine gerileyen piyasa endeksi, yatırımcı güveninin hâlâ zayıf olduğunu gösteriyor.