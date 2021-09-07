Bitcoin için tarihi gün: Yasal olarak tedavüle giriyor

Orta Amerika ülkesi El Salvador, bugün itibarıyla Bitcoin'i yasal para birimi olarak kullanıma alıyor.

Dünyada Bitcoin'i resmi para olarak kabul eden ilk ülke olan El Salvador'da Başkan Nayib Bukele, ayrıca 200 yeni Bitcoin daha aldıklarını duyurdu.

El Salvador'un elindeki Bitcoin miktarı 400 ulaşırken, toplam piyasa değerinin 20 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.

Bukele, daha fazla kripto para almayı hedeflediklerini de açıkladı.

El Salvador just bought 200 new coins.



We now hold 400 #bitcoin#BitcoinDay 🇸🇻 — Nayib Bukele 🇸🇻 (@nayibbukele) September 6, 2021

3 Bitcoin'e vatandaşlık verilecek

El Salvador hükümeti, bütün yetişkin vatandaşlarına 30 dolar değerinde Bitcoin dağıtacağını açıklamıştı.

Ülkede yaşayanlar kimlik numaralarıyla hükümetin sağladığı Bitcoin cüzdanı Chivo’ya erişebilecek.

İşletmeler kripto paraları kabul etmek zorunda olacak ve hükümet vergi ödemelerini dahi kripto para ile kabul edebilecek.

El Salvador, Bitcoin ile doları arasında yapılacak geçişleri kolaylaştırmak adına 150 milyon dolarlık bir fon kurmaya planlıyor.

Ülkede 3 Bitcoin yani yaklaşık 155 bin dolar yatırım yapan yabancılara ise oturma izni verilecek.

Bitcoin, 52 bin doların üzerinde

El Salvador'dan gelen haberlerin ardından Bitcoin, 13 Mayıs'tan bu yana ilk kez 52 bin doların üzerine çıktı.

Temmuz ayının sonlarına doğru başlayan yükselişini sürdüren Bitcoin, kritik 50 bin dolar seviyesi 23 Ağustos'ta aşmış ancak kalıcı olamamıştı.

Bitcoin, saat 09:50 sularında 52 bin 450 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Öte yandan Bitcoin'in piyasa değeri de 1 trilyon dolar seviyesine yaklaştı.