Bitcoin için tarihi gün: Yasal olarak tedavüle giriyor

Orta Amerika ülkesi El Salvador, bugün itibarıyla Bitcoin'i yasal para birimi olarak kullanıma alıyor.

Dünyada Bitcoin'i resmi para olarak kabul eden ilk ülke olan El Salvador'da Başkan Nayib Bukele, ayrıca 200 yeni Bitcoin daha aldıklarını duyurdu.

El Salvador'un elindeki Bitcoin miktarı 400 ulaşırken, toplam piyasa değerinin 20 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.

Bukele, daha fazla kripto para almayı hedeflediklerini de açıkladı.

El Salvador just bought 200 new coins.



We now hold 400 #bitcoin#BitcoinDay 🇸🇻