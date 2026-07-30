Bitcoin için yeni tahmin: 3 yıl sonra ulaşabileceği seviye hesaplandı

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Bitcoin'in fiyatına ilişlin değerlendirmelerde 1 milyon dolar öngörüsü öne çıkarken bazı analistler daha gerçekçi bir senaryo üzerinde duruyor.

Bu değerlendirmeye göre, Bitcoin önümüzdeki üç yılda istikrarlı büyüme gösterirse yeniden 126 bin dolar seviyesine ulaşabilir. Bu senaryoda Bitcoin'in toplam piyasa değerinin de yaklaşık 2,5 trilyon dolara çıkacağı öngörülüyor.

Eski büyüme dönemleri geride kaldı

Analistlere göre Bitcoin artık ilk yıllarındaki gibi birkaç kat değer kazanan bir varlık olmaktan uzaklaşıyor. Özellikle kurumsal yatırımcıların piyasaya girmesiyle Bitcoin'in daha olgun bir yapıya kavuştuğu ve fiyat hareketlerinin geçmişe kıyasla daha dengeli hale geldiği belirtiliyor.

Bu nedenle 2013'te görülen yüzde 5.429'luk yıllık yükseliş gibi olağanüstü performansların tekrar etmesinin zor olduğu ifade ediliyor.

Yıllık yüzde 25 büyüme senaryosu

Analizde, Bitcoin'in önümüzdeki üç yıl boyunca yıllık bileşik yüzde 25 büyümesi durumunda yaklaşık 65 bin dolardan 126 bin dolara yükselebileceği hesaplanıyor. Ancak bunun her yıl düzenli yüzde 25 getiri anlamına gelmediği, Bitcoin'in yüksek oynaklığı nedeniyle sert yükseliş ve düşüşlerin devam edeceği belitiliyor.

Kurumsal ilgi fiyatlamayı değiştiriyor

Bitcoin'in giderek yüksek büyüme potansiyeline sahip teknoloji şirketlerine benzer bir yatırım profili sergilediği değerlendiriliyor. Kurumsal sermaye girişlerinin artmasıyla birlikte fiyat hareketlerinin daha kontrollü hale geldiği, yüzde 25'lik yıllık büyümenin bu büyüklükteki bir varlık için güçlü bir performans olarak görülebileceği ifade ediliyor.

Analistlere göre Bitcoin'e yönelik uzun vadeli iyimser beklenti korunurken, yatırımcıların geçmiş yıllardaki olağanüstü getiriler yerine daha sürdürülebilir büyüme senaryolarını dikkate alması gerekiyor.