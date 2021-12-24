Bitcoin iki hafta sonra 50 bin doları aştı

Bitcoin, piyasalarda yaşanan olumlu havanın etkisiyle 2 hafta sonra yeniden 50 bin doların üzerine yükseldi.

Kasım ayında 69 bin dolar ile rekor kıran Bitcoin, aralık ayının başlarında 42 bin dolara kadar geri çekilmişti.

Dipten gelen alımların ardından bir süre yön arayışını sürdüren Bitcoin, iki günde yüzde 4'ün üzerinde yükseliş kaydederek 51 bin 500 doları aştı.

Son yükseliş ise kripto para piyasalarında boğa beklentilerini yeniden gündeme getirdi. Yatırımcılar Bitcoin'de 53 bin ve 55 bin dolar seviyesine odaklandı.

Ethereum da yeniden 4 bin doların üzerine çıktı.

İki Bitcoin borsa yatırım fonu başvurusuna ret

Öte yandan ABD'nin sermaye piyasaları regülatörü SEC, fiziki destekli iki Bitcoin borsa yatırım fonu (BYF) için yapılan başvuruları reddetti.

SEC, Valkyrie Investments ve Kryptoin tarafından yapılan Bitcoin BYF ihracı başvurularını hileli ve manipülatif uygulamaları engelleme konusundaki zorunlulukları yerine getirememeleri nedeniyle kabul edilmediğini duyurdu.

Ekim ayında vadeli Bitcoin BYF'lerine onay vermiş olan SEC'in fiziki destekli bu iki Bitcoin BYF'ye ilişkin olana 7 Ocak'a kadar vermesi gereken kararı erken açıklaması, 2022'de Bitcoin BYF'lere onay konusunda çok istekli olmayacağı yorumlarına yol açtı.

SEC, Kasım ayında VanEck'in spot Bitcoin BYF ihracı başvurusu reddetmişti.

IMF, kripto varlıklara yönelik endişelerini açıkladı

Bu arada Uluslararası Para Fonu (IMF) kripto para piyasalarıyla ilgili endişelerini açıkladı

IMF’ye göre en büyük risklerden biri, bu varlıklarda işlem yapan birçok kişi ve finansal kurumun ‘güçlü işletme, denetim ve risk yönetimi’ konusunda yetersiz olması. IMF tüketicilerin risk altında olduğunu, bu alanda yeterince şeffaflık ve açıklık olmadığını belirtti.

Kripto paraların kara para aklamakta veya terörün finansmanında kullanılmasının da risklerden biri olduğu belirtildi.

Açıklamada kripto para piyasası hızla büyürken regülasyonların ise bunun gerisinde kaldığı ifade edildi.