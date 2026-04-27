Bitcoin İran haberiyle yükselişe geçerek 79 bin doları aştı

Kripto para piyasası haftaya Orta Doğu'da tansiyonun düşeceğine dair beklentilerle hareketli başladı. Lider kripto para birimi Bitcoin, Hürmüz Boğazı konusundaki krizin diplomatik yollarla çözülebileceğine yönelik haberlerin ardından 79 bin 488 dolar seviyesini gördü. Bu rakam, varlığın 31 Ocak'tan bu yana ulaştığı en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti.

Hürmüz Boğazı'ndaki ablukayı sona erdirmek ve savaşı durdurmak amacıyla İran'ın ABD'ye Pakistan aracılığıyla yeni bir teklif sunduğu iddia edildi. Axios'un haberine göre, Tahran yönetimi nükleer müzakereleri ileri bir tarihe erteleyerek önceliği ticaret yolunun açılmasına verdi. Bu gelişme, küresel piyasalarda risk iştahını artırırken, Bitcoin İran kaynaklı bu iyimserlikle yüzde 1,6 oranında değer kazandı.

Bitcoin İran gerginliğinin azalmasıyla nefes aldı

Asya borsaları haftanın ilk işlem gününde İran'ın yeni önerisine odaklanarak yükselişle kapandı. Kritik ticaret güzergahındaki gerilimin yumuşaması, petrol fiyatlarındaki dalgalanmayı da sınırladı. Bitcoin ise kısa süreliğine 80 bin dolar sınırına yaklaşırken, öğle saatlerinde 79 bin 100 dolar seviyelerinde dengelendi.

BTC Markets analisti Rachael Lucas, ABD ve İran arasındaki barış ihtimalinin düşük görülmesine rağmen mevcut teklifin piyasaları rahatlattığını belirtti. Lucas, 80 bin dolar seviyesinin birçok yatırımcı için başabaş noktası olduğunu ve bu bölgede satış baskısının artabileceğini ifade etti. Bitcoin, Nisan ayında yüzde 16 yükselerek 2025'in Mayıs ayından bu yana en güçlü aylık performanslarından birini sergiledi.

Kurumsal yatırımcıların Bitcoin talebi artıyor

Piyasadaki yükselişi sadece jeopolitik gelişmeler değil, kurumsal alımların hız kazanması da destekledi. Michael Saylor yönetimindeki Strategy Inc. şirketi, Nisan ayı içerisinde 3,9 milyar dolar değerinde Bitcoin satın aldı. Şirket verilerine göre bu hamle, son bir yılın en büyük alımı olarak dikkat çekti.

ABD'de listelenen spot Bitcoin ETF'lerine yönelik talep de bu ay içinde belirgin bir iyileşme gösterdi. Nisan ayındaki net girişler yaklaşık 2,5 milyar dolara ulaşarak Mart ayı toplamını ikiye katlama yoluna girdi. Kurumsal alıcılar, dört ay süren net çıkış serisinin ardından Mart ayında yeniden fonlara dönmüştü.

Kripto piyasalarında iyimser senaryolar fiyatlanıyor

Piyasanın ikinci büyük varlığı olan Ether de benzer bir ivmeyle yüzde 1,7 oranında yükseliş kaydetti. Analistler, kısa pozisyonların kapatılması ve kurumsal talebin istikrarlı hale gelmesinin yükselişi beslediğini vurguladı. Bitcoin, bu süreçte sadece bir yatırım aracı olarak değil, küresel risk göstergesi olarak da ön plana çıktı.

Nisan ayındaki bu güçlü seyir, Bitcoin'in uzun vadeli trendini yeniden yukarı çevirme çabasını destekliyor. Hürmüz Boğazı'na dair kalıcı bir anlaşmanın sağlanması durumunda, piyasalardaki makro baskının daha da hafiflemesi bekleniyor. Varlıkların aylık kapanış seviyeleri, önümüzdeki dönemin yönünü tayin etmede kritik rol oynayacak.