Bitcoin jeopolitik riskler ve fon çıkışlarıyla 73 bin dolar seviyesine geriledi

Kripto para piyasası Ortadoğu'da tırmanan askeri gerilim ve kurumsal sermaye kaçışıyla dalgalı bir seyir izliyor. Yatırımcıların riskli varlıklardan uzaklaşması üzerine lider kripto para son altı haftanın en düşük seviyesini gördü. ABD ile İran arasındaki askeri sürtüşme küresel piyasalarda risk algısını hızla artırdı. Küresel bazda varlık fonları güvenli limanlara yönelirken yatırımcılar satış baskısı oluşturuyor.

Bitcoin fiyatı küresel borsalarda değer kaybediyor

ABD merkezli dijital varlık platformu Coinbase verilerine göre Bitcoin 29 Mayıs günü saat 11.00 itibarıyla günlük yüzde 0,98 düşüşle 73.482 dolar seviyesinden işlem görüyor. Yatırımcıların satışları sebebiyle ana kripto para bir haftalık süreçte yüzde 5,21 oranında değer kaybetti. Sektör analistleri kısa vadeli aşağı yönlü risklerin devam ettiğini belirtirken orta ve uzun vadeli büyüme beklentilerini koruyor.

Aynı zaman diliminde majör altcoin projeleri de Bitcoin hareketine paralel olarak zayıf bir görünüm sergiledi. Ethereum yüzde 0,47 oranında gerileyerek 2.005 dolar seviyesine inerken Solana yüzde 0,08 düşüşle 82,10 dolardan alıcı buldu. Jeopolitik risklerin tırmanması risk iştahını bıçak gibi keserek kripto para birimlerinde senkronize bir geri çekilmeye yol açtı.

Ortadoğu askeri gerginliği kripto piyasasını baskılıyor



Piyasa uzmanları Ortadoğu'daki askeri risklerin artmasını kripto varlık değerlerini aşağı çeken birincil etken olarak gösteriyor. ABD güçleri 27 Mayıs tarihinde yerel saatle İran'ın güneyini hedef alan hava saldırıları gerçekleştirdi. İran Devrim Muhafızları Ordusu ise bu saldırılara karşılık vererek Kuveyt'te konuşlu ABD askeri tesislerini füzelerle vurdu. Tahran yönetimi askeri adımların devam etmesi halinde daha kararlı bir yanıt vereceğini açıkladı.

Yaşanan askeri çatışmalar uluslararası ham petrol fiyatlarında sert yükselişleri beraberinde getirdi. Petrol fiyatlarındaki artış Bitcoin dahil yüksek betalı riskli varlıklarda ani satış dalgası başlattı. Washington ile Tahran arasındaki diplomatik görüşmelere rağmen sıcak çatışma riski yatırımcı algısını dondurarak sermayeyi riskli alanlardan uzaklaştırdı.

Kurumsal fon çıkışları Bitcoin üzerindeki satış baskısını artırıyor

Fiyatlardaki aşağı yönlü ivmeyi kurumsal sermaye akışlarındaki gözle görülür yavaşlama daha da derinleştiriyor. Spot Bitcoin borsa yatırım fonları yani ETF ihraççıları haftalardır üst üste net nakit çıkışı kaydediyor. Özellikle BlackRock spot Bitcoin ETF ürünü dün tek bir günde 527,84 milyon dolar net çıkış gördü. Yaşanan bu nakit çıkışı yatırım ürününün Ocak 2024 tarihindeki lansmanından bu yana en büyük ikinci günlük itfa olarak kayıtlara geçti.

Uzmanlar Bitcoin için uzun vadeli iyimser beklentilerini koruyor

Piyasa stratejistleri kripto varlık fiyatlarının kısa vadede jeopolitik dinamiklere ve ETF likidite akışlarına karşı yüksek hassasiyet göstereceğini öngörüyor. 10x Research kurucusu Markus Thielen Bitcoin fiyatının makroekonomik değişkenlere duyarlı bir konsolidasyon fazına girdiğini ifade etti. Thielen spot ETF girişlerinde anlamlı bir canlanma olana kadar yüksek oynaklığın sürmesini beklediklerini dile getirdi.

Buna karşın kurumsal perspektif Bitcoin varlık sınıfının çok yıllı geleceğine yönelik yapısal iyimserliğini koruyor. Standard Chartered dijital varlıklar araştırma başkanı Geoff Kendrick mevcut fiyat düzeltmesine rağmen uzun vadeli yatırım tezinin bozulmadığını savundu. Kendrick kurumsal sermaye girişleri yeniden başladığında Bitcoin varlığının yukarı yönlü makro trendini yakalayacağını vurguladı. Benzer şekilde Alex Saunders liderliğindeki Citigroup analist ekibi Bitcoin için 12 aylık baz senaryo hedefini 143.000 dolar boğa senaryosu hedefini ise 189.000 dolar olarak tahmin ediyor.