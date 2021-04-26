Bitcoin 'JPMorgan' etkisiyle dipten döndü

Asya'daki erken işlemlerde 47.044 dolara kadar gerileyerek 7 haftanın en düşük seviyesini gören Bitcoin, JP Morgan haberinin etkisiyle yükseliş kaydetti.

Bir ara 54 bin doları test eden kripto para birimi halihazırda yüzde 7,6 yükselişle 53 bin 750 dolar seviyelerinden işlem görüyor.

Ethereum fiyatı da son 24 saatte yüzde 7,5 yükselerek 2500 dolar seviyesinin üzerine çıkmayı başardı.

JP Morgan'da Bitcoin fonu hazırlığı

Uluslararası yatırım kuruluşu JP Morgan'ın aktif olarak yönetilen bir Bitcoin fonu kurmaya hazırlandığı bildirildi.

Coindesk'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, başlarda Bitcoin'e karşı en katı tutumu alan yatırım kuruluşlarından biri olan JP Morgan, müşterilerine Bitcoin fonu alım imkanı sunmaya hazırlanıyor.

Habere göre, şirketin kuracağı fonun yaz ayları itibarıyla hazır olması hedefleniyor. Hizmet için takas kuruluşu olarak Bitcoin mağazası NYDIG'in hizmet vereceği ifade edildi. Kurulacak fonun aktif olarak yönetilmesinin Pantera Capital ve Galaxy Digital gibi kuruluşların pasif fonlarından ayrılacağının altı çizildi.

Binance, Microsoft ve Apple için tarih verdi

Öte yandan kripto para borsası Binance, Microstrategy, Apple ve Microsoft tokenlerinin listeleneceği tarihi açıkladı.

Buna göre Microstrategy tokeni 26 Nisan'da, Apple tokeni 28 Nisan’da, Microsoft tokeni ise 30 Nisan’da halka arz edilecek.

Binance borsasında ilk Tesla hisse tokeni 12 Nisan’da işleme açılırken, 15 Nisan’da Coinbase hisse tokeni listelenmişti.

Öte yandan Avrupalı regülatörlerlerin hisse senedi tokenlerinde işlem yapılmasını AB'nin menkul kıymet kurallarına uyup uymadığını inceleyecekleri bildirilmişti.

Binance'nin hisse tokenlerinde ABD, Çin ve Türkiye'den işlem yapılamıyor.