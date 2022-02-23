Bitcoin kaç dolar? Ethereum ve Bitcoin ne kadar oldu?

Rusya ile Ukrayna arasında tırmanan gerilim kripto para piyasasını olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. İki ülke arasındaki gerilim piyasalardaki risk iştahını azalttı; riskli varlıklar olarak görülen Bitcoin ve Ethereum gibi kripto paralardan çıkışlar başladı.

Kripto para borsalarındaki ortalama işlem hacmi bu süreçte artarken, 100 milyar doların üzerine çıktı ve bu işlemlerin pek çoğunu satışlar oluşturdu. Yaşanan gerilimle birlikte Bitcoin yüzde 5'e yakın değer kaybederek 39 bin dolar seviyesinden 37 bin dolar seviyelerine geriledi. Ethereum da bu düşüşten nasibini aldı ve en popüler ikinci kripto parada düşüş yüzde 6,5 oranlarına geldi.

Bitcoin kaç dolar oldu?

Bugün ise saat 11.00 itibariyle Bitcoin kayıplarını bir miktar toplayarak 38 bin doların biraz üzerine çıkarken, Ethereum da bir miktar yükselişle 2 bin 500 doların üzerinde seyrediyor.

Bitcoin ve Ethereum gibi kripto varlıklara yatırım yapanlar ABD'deki yüksek enflasyonu ve Fed'in faiz hamlelerini de yakından takip ediyor.

Analistlerden Bitcoin yorumu

Bloomberg'e değerlendirmelerde bulunan 22V Research yöneticisi John Roque, Bitcoin'in altının gerisinde kaldığını belirtirken, yatırımcıların altın tercihi nedeniyle Bitcoin'in 30 bin doların altına düşebileceği tahmininde bulundu.

Huobi Global Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü ise, “Jeopolitik gerginlikler önümüzdeki ay kritik öneme sahip Fed'in faiz artıracağı toplantıyı kısmen unutturdu. JP Morgan'ın bu yıl 9 faiz artışı beklediği düşünüldüğünde 2022'nin çok sert geçeceği belli oldu” dedi.

Süllü, “Dün borsalardan tether çıkışı ve bitcoin-Ethereum girişleri görüldü. Bu demek oluyor ki piyasa likit değer yitiriyor, borsalarda satılan kripto paralar (itibari) para olarak ekosistemden çıkıyor. Bu açıdan piyasalarda deprem durulmuş değil” ifadelerini kullandı.