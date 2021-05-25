Bitcoin kaç dolar oldu? Musk'ın açıklamaları ile bitcoin yükselişe geçti

Geçtiğimiz hafta sert bir düşüş yaşayan Bitcoin'de hareketlilik devam ediyor. Çok fazla enerji sarf edildiği için eleştirilen Bitcoin konusunda bir hamlede bulunan Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk, Kuzey Amerika'da Bitcoin madencileriyle yaptığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

Twitter'dan paylaşımda bulunan Elon Musk, Bitocin madencileriyle görüştüğünü ve yenilenebilir enerji kullanımlarını yaygınlaştırmayı taahhüt ettikleri söyledi. Musk bu gelişmenin "Potansiyel olarak ümit verici" olduğunu ifade etti.

Musk'ın ardından ise MicroStrategy CEO'su Michael Saylor'dan önemli bir açıklama geldi. Saylor, "Dün Elon Musk ve Kuzey Amerika'nın önde gelen Bitcoin madencileri arasında bir toplantıya ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duydum. Madenciler, enerji kullanım şeffaflığını ve dünya çapında sürdürülebilirlik girişimlerini hızlandırmak için Bitcoin Madencilik Konseyi'ni kurmayı kabul ettiler." ifadelerini kullandı.

Bu açıklamaların ardından Bitcoin yeniden yükselişe geçerken, 30 bin seviyelerine düşen Bitcoin yüzde 15 değer kazandı.

Bitcoin kaç dolar oldu?

Son gelişmelerin ardından Bitcoin, 38.574,00 dolardan işlem görüyor. Bu miktar 323.530,94 Türk Lirasına tekabül ediyor.