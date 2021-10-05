Kripto para piyasasındaki umutsuz hava Fed Başkanı Powell'ın geçen haftaki açıklamalarının ardından tersine dönerken, amiral gemi Bitcoin kritik 50 bin dolar seviyesini aştı.

Bitcoin, bugün yüzde 5'ün üzerinde yükselişle 50 bin 200 dolar kadar yükseldi. Ethereum ise 3 bin 400 dolar seviyesinin üzeri gördü.

Öte yandan Bitcoin'in piyasa hakimiyetindeki artış da devam etti. Bitcoin'in piyasa hakimiyeti yüzde 43'ü aştı.

Çin'den gelen yasak kararı sonrası ise Bitcoin 39 bin dolar seviyesine kadar çekilmişti. Geçen hafta Powell'ın kripto paraları yasaklamayı düşünmediklerini açıklamasının ardından Bitcoin, yönünü yeniden yukarı çevirmişti.

Bitcoin, temmuz sonunda başlayan rallisini eylül ayı başına kadar sürdürmüş ve 53 bin dolara kadar yükselmişti. Ethereum da 4 bin doları aşmış ardından 2 bin 500 dolar seviyesine çekilmişti.