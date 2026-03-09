Bitcoin kritik eşikte: Büyük hareket öncesi sessiz fırtına mı?

9 Mart 2026 itibarıyla Bitcoin yaklaşık 67 bin 618 dolar seviyesinde işlem görüyor. Kripto paranın piyasa değeri 1,35 trilyon dolar seviyesine ulaşırken, son 24 saatlik işlem hacmi ise 44,47 milyar dolar olarak kaydedildi. Gün içinde fiyatın 65 bin 726 dolar ile 68 bin 354 dolar arasında hareket ettiği görülüyor.

Teknik analizlere göre Bitcoin şu anda net bir yükseliş ya da düşüş trendine girmeden önce konsolidasyon olarak adlandırılan yatay bir fiyat hareketi sergiliyor. Bu durum, yatırımcıların önceki volatil hareketleri sindirdiği ve piyasada yeni bir yön arayışının sürdüğü anlamına geliyor.

Günlük grafikler yön konusunda kararsız

Günlük grafiklerde Bitcoin’in önceki düşüşün ardından denge arayan bir yapı oluşturduğu görülüyor. Fiyat hareketleri belirli bir bant içinde dönmeye devam ederken, piyasa henüz güçlü bir kırılma sinyali vermiyor.

Analistler, bu durumu piyasada bekleme modu olarak tanımlıyor. Yani yatırımcılar güçlü bir yükseliş ya da sert bir düşüş için gerekli olan tetikleyici gelişmeyi bekliyor.

Kısa vadeli grafikler yatay hareketi doğruluyor

Dört saatlik grafik de benzer bir tablo ortaya koyuyor. Bitcoin fiyatı belirli seviyeleri sık sık test etmesine rağmen sürdürülebilir bir momentum oluşturamıyor. Bu nedenle piyasada klasik bir yatay hareket yapısı oluşmuş durumda.

Saatlik grafiklerde ise fiyat hareketi daha da dar bir alana sıkışmış görünüyor. Bitcoin fiyatı özellikle 67 bin 248 dolar civarında küçük yükseliş ve düşüşlerle hareket ediyor. Bu da kısa vadede volatilitenin sınırlı kaldığını gösteriyor.

Teknik göstergeler nötr sinyal veriyor

Piyasadaki teknik göstergelerin büyük bölümü Bitcoin’in şu anda nötr bir momentum içinde olduğunu ortaya koyuyor.

Örneğin RSI 46 seviyesinde bulunuyor ve piyasanın dengede olduğunu gösteriyor. Stokastik göstergesi 38 seviyesinde, CCI ise -11 değerinde bulunuyor. Bu değerler piyasada belirgin bir yön baskısı olmadığını ortaya koyuyor.

Bununla birlikte Momentum ve MACD göstergeleri hafif bir yükseliş sinyali veriyor. Genel teknik tablo ise dokuz nötr sinyal ve iki alım sinyalinden oluşuyor.

Hareketli ortalamalar önemli direnç oluşturuyor

Bitcoin’in önündeki en büyük teknik engellerden biri hareketli ortalamalar olarak görülüyor. Kısa vadeli ortalamaların büyük bölümü mevcut fiyatın üzerinde yer alıyor.

Örneğin 10 periyotluk EMA 67 bin 879 dolar, 10 periyotluk SMA ise 68 bin 237 dolar seviyesinde bulunuyor. Bu seviyeler kısa vadede önemli direnç noktaları olarak değerlendiriliyor.

Daha uzun vadeli ortalamalar ise çok daha yüksek seviyelerde bulunuyor. 50 periyotluk EMA 73 bin 229 dolar, 100 periyotluk EMA 80 bin 611 dolar ve 200 periyotluk EMA 88 bin 865 dolar seviyesinde yer alıyor. Bu durum teknik analiz açısından yukarı yönlü hareketin önünde güçlü bir bariyer oluşturuyor.

Analistler iki farklı senaryoya dikkat çekiyor

Teknik veriler piyasada iki farklı senaryonun mümkün olduğunu gösteriyor.

Yükseliş senaryosuna göre, Bitcoin mevcut seviyelerde gücünü korursa ve bazı önemli ortalamaların üzerine çıkabilirse yukarı yönlü yeni bir hareket başlayabilir.

Ancak düşüş senaryosunda, fiyatın önemli dirençleri aşamaması durumunda piyasa mevcut bant içinde kalmaya devam edebilir veya aşağı yönlü baskı artabilir.

Uzmanlara göre Bitcoin piyasası şu anda büyük bir kırılma öncesi sessiz bir bekleyiş içinde bulunuyor. Fiyatın hangi yöne hareket edeceğini ise önümüzdeki günlerde piyasaya girecek yeni makro ekonomik veya jeopolitik gelişmeler belirleyebilir.