Bitcoin madenciliğinin merkez üssü ABD oldu

Çin'in kripto para madenciliği ve işlemlerini kısıtlamaya yönelik kararlarının ardından kripto para madencileri rotasını ABD'ye çevirdi.

Cambridge Alternatif Finans Merkezi araştırmasına göre, ABD'nin hash oranı ağustos ayı itibarıyla yüzde 35,4'e yükselirken, Çin'deki hash oranı neredeyse sıfıra düştü. Geçen yılın aynı döneminde ABD'de hash oranı yüzde 4,20 iken, Çin'de 66,86 seviyesindeydi.

Bu yılın ağustos ayında ABD'yi yüzde 18,1 hash oranıyla Kazakistan takip etti. Üçüncü sırada ise yüzde 11,23 ile Rusya yer aldı.

Çin hükümeti, nisan ayından itibaren kripto para madencileri üzerindeki baskısını artırmış ve yeni yasaklar getirmişti. Karar sonrası HashCow, BTC.TOP dev madencilik şirketleri Çin'deki faaliyetlerini askıya almıştı. Nisan itibarıyla ABD'de hash oranı yüzde 17, Çin'de ise yüzde 45'in üzerinde bulunuyordu. 2019 yılının eylül ayında Çin'in dünyadaki hash oranının yüzde 75'ine sahipti.

Öte yandan Çin'in madencilik faaliyetlerinin tamamını durdurmaya yönelik girişimleri, büyük madencilik havuzlarında etkili oldu ancak madenciliği tamamıyla sona erdiremedi.

İrlanda ve Almanya'nın hash oranlarındaki artışların bir kısmının Çin'de VPN veya proxy sunucuları kullanan gizli madencilerden kaynaklandığını iddia ediliyor.

HASH ORANI NEDİR?

Bitcoin ağının işlemci gücünü ölçmek için kullanılan bir birim olan Hash oranı, Bitcoin madencisinin performans hızı olarak da tanımlanıyor.