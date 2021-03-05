Son yılların popüler yatırım araçlarından olan kripto paralar, son dönemde ilgiyi üzerine çekti. SpaceX'in kurucusu Elon Musk'un kripto para yorumları ile kripto para piyasasında Bitcoin, Dogecoin gibi yatırım araçları değer kazanırken, yatırımcılarına da kazandırdı. Ancak ABD'de SEC başkan adayı Gary Gensler'in açıklamaları Bitcoin'de yüzde 3 düşüşe neden oldu. Yatırımını Bitcoin'e yapanlar, Bitcoin ne kadar oldu, 1 Bitcoin kaç TL gibi sorulara yanıt bulmaya çalışıyor.

Bitcoin ne kadar oldu?

Şu sıralar 1 Bitcoin 47.392,10 dolardan işlem görüyor. Bu miktar 357.106,35 Türk Lirasına tekabül ediyor.

Gensler'in açıklamaları Bitcoin'e değer kaybettirdi

ABD'de sermaye piyasaları düzenleyicisi ve denetleyicisi regülatör kuruluş SEC'in başkan adayı Gary Gensler'in yaptığı açıklamaların ardından Bitcoin'de değer kaybı yaşandı.

Gensler'in, "SEC'in kripto para dolandırıcılığını ortadan kaldırması gerekir" açıklamaları sonrasında Bitcoin yüzde 3 değer kaybetti.

Son döneme bakıldığında ise Aralık 2020'den bu yana Bitcoin yüzde 65 artış yaşadı.