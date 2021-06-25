Bitcoin ne kadar oldu? BTC'de sert düşüş

Bitcoin yatırımcıları son günlerde yaşanan düşüşün endişelerini taşıyor. Son dönemde zaman zaman yaşanan sert düşüşler kripto varlıklara yatırım yapanları düşündürürken, bir olumsuz haber de Çin'den geldi. Çin'in kripto madenciliğine dair yaptırımları Bitcoin'in düşüş yaşamasında etkili oldu.

Bitcoin ne kadar oldu?

Bitcoin şu anda 34.134,90 dolardan işlem görüyor. Bu miktar 296.988,99 Türk Lirasına denk geliyor.

Sichuan'da madenler kapatıldı

Geçtiğimiz hafta Çin'in Sichuan eyaletinde kripto para madenleri kapatıldı. 26 kripto madeninin kapatılmasının gerekçesi olarak ise şüpheli faaliyetlerin dip tarama stiliyle bulunması ve tamamen temizlik yapılması olarak gösterildi. Çin'in basınından Global Times'ın haberine göre bu hamle ile bölgede bulunan kripto madenlerinin yüzde 90'ı faaliyet dışı kalırken, Çin Merkez Bankası da dijital para birimlerinin ticaretini engellemek ve mali sistemi kripto para piyasasındaki dolaylı risklerinden korumak için bankalar ve finans kuruluşlarından denetimleri sıkılaştırmasını talep etti.

Bitcoin madenciliğinde enerji eleştirileri

Bitcoin ve diğer alt coinlere yatırımlar devam ederken, Bitcoin madenciliğine dair eleştiriler devam ediyor. Çok fazla enerji sarf etmesi ile eleştirilerin odağında olan Bitcoin madenciliği konusunda atılacak adımlar takip ediliyor.

Yakın zamanda Kuzey Amerika'da Bitcoin madencileri ile bir araya gelen Elon Musk, yaptığı görüşmelerde madencilerin yenilenebilir enerji kullanmayı yaygınlaştırmayı taahhüt ettiklerini söylerken, bunu ümit verici bir gelişme olarak değerlendirdi.

Yenilenebilir enerji madencilik için yeterli değil

Digiconomist internet sitesinin kurucusu Alex De Vries, yenilenebilir enerjinin Bitcoin madenciliği için yeterli kaynak sağlayamayacağını söyledi.

Bitcoin ağının her saniye 150 bin katrilyon tahmin ürettiğini, dünyanın her yerinde bunun için durmadan çalışan milyonlarca cihaz olduğunu söyleyen De Vries, ağın enerji açığının da buradan geldiğini belirtti.

Sürekli rekabet halindeki cihazların bir süre sonra rekabet edemeyecek duruma geldiğini ifade eden De Vries, "Bu nedenle kesintili çalışan yenilenebilir enerji kaynakları, en ucuz ve en stabil güç kaynağını arayan Bitcoin madencileri için makul ve yeterli değil. Bir süreliğine işlemleri durdurma veya kapatma seçeneği de mümkün değil. Çünkü madencilerin, yatırımlarını geri kazanmaları veya katlamaları için çok kısa süreleri var." dedi.

Güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının Bitcoin madenciliği cihazlarını yalnızca yarım gün çalıştırabileceğini söyleyen De Vries, "Cihazların bir süreliğine bile durması madencileri büyük zarara uğratır. Bu durum da Bitcoin madencilerini fosil yakıtlar için ideal müşteri yapar. Atıl kömür santrallerini canlandırarak, fosil yakıtları kullanan çok sayıda Bitcoin madenciliği örneği var. New York'taki Greenidge şirketi ve Montana'daki Beowulf enerji şirketi bunlardan yalnızca ikisi." diye konuştu.

Öte yandan, yeni kurulan Bitcoin Madenciliği Konseyi'nin piyasaya bir etkisi olmayacağını savunan De Vries, kömürden yenilenebilir kaynaklara geçiş yapmaları için madencilerin finanse edilmesi gerektiğini ifade etti.

Çevreye özen gösterme eyleminin, "madencilerin karşılayamayacakları bir lüks" olduğu değerlendirmesinde bulunan De Vries, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda Square şirketinin yüzde 100 güneş enerjili Bitcoin maden fabrikasının çalışacağına inanmıyorum. New York merkezli bir yatırım yönetimi şirketi olan ARK Invest kısa süre önce, güneş piliyle şebekeye enerji sağlayan Bitcoin madencilik modeli geliştirdi. Belirli oranda kar elde etse de hiçbir madenci bu stratejiye yanaşmadı. Çünkü 7-24 kömürle çalışmak, her zaman sadece güneş enerjisiyle çalışmaktan daha karlı olacak."